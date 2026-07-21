"Jaki był kiedyś w PO". Polityk PiS uderza w kolegę

Władze PiS nakazały w środę działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń – jak mówił Rafał Bochenek – "prowadzących działalność polityczną", w tym ze stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Sasin podporządkował się decyzji władz Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast Morawiecki stwierdził, że nie zamierza rezygnować ze stowarzyszenia Rozwój Plus, ale jednocześnie nie chce opuszczać PiS.

Do 23 lipca parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości mają czas na złożenie specjalnej deklaracji o braku przynależności do stowarzyszeń. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej, do piątku zrobiło to ok. 130 osób.

Müller: Jaki zdradził PiS

Tymczasem w mediach coraz częściej dochodzi do ostrej wymiany zdań między przedstawicielami różnych skrzydeł Prawa i Sprawiedliwości.

– Ja z PiS-em jestem związany, jeżeli chodzi o swoją aktywność społeczną, od zawsze. W sensie nie byłem w żadnej innej partii politycznej. Teraz mnie z partii politycznej chcą wypychać takie osoby jak Patryk Jaki, który był kiedyś w PO – powiedział w programie "Super Expressu" europoseł PiS Piotr Müller

– Ja się gotuję, Patryk Jaki był najpierw związany z PiS-em, później w PO, później w PiS-ie, później zdradził PiS, poszedł do Suwerennej Polski, później znowu do PiS-u – dodał.

Jaki krytykuje środowisko Morawieckiego

Patryk Jaki opublikował w poniedziałek obszerny wpis na platformie X po publikacji sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", który nie daje ugrupowaniu Mateusza Morawieckiego większych szans.

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości przekonuje, że środowisko Mateusza Morawieckiego od dawna twierdzi, iż potrafi poszerzyć elektorat PiS o wyborców centrum. "Twierdzą, że wiedzą, jak pozyskać nowych wyborców centrum. Ilu takich pozyskują wg. tego badania? Całe… 0 proc" – podkreśla Jaki.

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