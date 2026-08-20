"Horrendalne posunięcie". Prof. Dudek krytykuje Tuska

Przed ubiegłotygodniowym posiedzeniem rządu Donald Tusk poinformował, że Maciej Berek przestanie pełnić funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. – Ustaliliśmy wspólnie z panem ministrem, że przejdzie do innych zadań. W związku z tym zwrócił się do mnie o zwolnienie z obowiązków, jakie pełnił – mówił premier.

– Był moją prawą ręką, nadal tak jest, jeśli chodzi o egzekwowanie naszych planów, priorytetów rządowych. (...) Prawie każda i każdy z was, jak zaczyna mówić o tym, co zrobił, przygotował, to zaczyna od podziękowań pod adresem ministra Berka i to jest absolutnie zrozumiałe – stwierdził Tusk, zwracając się do ministrów.

Dudek: Tusk popełnił jeden z największych błędów obecnej kadencji

Do sytuacji odniósł się w czwartek na antenie Polsat News prof. Antoni Dudek, wykładowca UKSW i komentator polskiej polityki.

– To jest zupełnie horrendalne posunięcie, które przekreśla to wszystko, co dotąd Donald Tusk twierdził w sprawie Trybunału – powiedział ekspert. Prof. Dudek zwrócił uwagę, że do tej pory tę "drugą stronę" oskarżano o zniszczenie TK przez jego "upolitycznienie i upartyjnienie". Jego zdaniem, Tusk chce teraz "odpolitycznić" Trybunał poprzez zrobienie "swojej prawej ręki sędzią TK".

Historyk zaznaczył, że wiara zwolenników kandydatury Macieja Berka, że ten może naprawić sytuację w Trybunale Konstytucyjnym "jest absurdem". – To jest ośmieszanie się – dodał.

– Ja uważam, że Donald Tusk popełnił jeden z większych błędów w obecnej kadencji swoich rządów – przyznał prof. Dudek.

Ekspert: Premier przekreślił całą dotychczasową linię swojej partii

Ekspert stwierdził, że decyzja pociągnie to za sobą polityczne skutki. – Oczywiście jest grupa fanatycznych zwolenników premiera Donalda Tuska, którzy mnie hejtują od wielu dni, od kiedy zacząłem krytykować posunięcie z Berkiem. Ale mnie interesują nie ci fanatyczni zwolennicy, którzy przyczyniają się do polaryzacji tak samo jak fanatyczni zwolennicy Jarosława Kaczyńskiego – mówił gość Polsat News.

– Mnie interesuje ta część, która potrafi krytycznie spojrzeć na sprawę, zdaje sobie sprawę z tego, co zrobił Donald Tusk. On przekreślił całą dotychczasową linię swojej partii, jeśli chodzi o naprawę sądownictwa konstytucyjnego – dodał.

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