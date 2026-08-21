"Trzyma się swojej obietnicy". Mentzen pochwalił prezydenta

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mocno skrytykował zapowiedzianą przez premiera Donalda Tuska podwyżkę podatku dla części przedsiębiorstw. Rządowa inicjatywa dotycząca nowelizacji kilku ustaw podatkowych ma stanowić jeden z priorytetów władz w najbliższym czasie.

Mentzen: Prezydent Nawrocki trzyma się obietnicy

"Bardzo cieszę się, że otoczenie Prezydenta zapowiedziało weto dla ustawy podwyższającej podatki dla polskiego biznesu" – napisał w social mediach Sławomir Mentzen, ekonomista i jeden z liderów Konfederacji WiN.

"Prezydent Karol Nawrocki trzyma się swojej obietnicy, którą złożył Polakom w Deklaracji Toruńskiej" – pochwalił głowę państwa parlamentarzysta.

"Wreszcie mamy prezydenta, który broni polskich podatników przed pazernością rządu, podwyższaniem i wprowadzaniem nowych podatków!" – podkreślił Mentzen.

Przypomnijmy, że pierwszy punkt podpisanej przez Karola Nawrockiego 22 maja 2025 roku Deklaracji Toruńskiej brzmi: Nie podpiszę żadnej ustawy która podnosi istniejące podatki, składki, opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne dla Polaków.

Rząd przegotowuje zmiany podatkowe

Zapowiedziane zmiany dotyczą PIT i CIT. Premier ogłosił, że nastąpi podniesienie progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł.

Dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 200 milionów zł oraz dla podatkowych grup kapitałowych podniesiony miałby zostać podatek CIT. Z 19 na 22 procent.

Jeśli zmiany zostaną przeprowadzone, zarabiający ponad milion złotych rocznie zapłacą o 1 pkt proc. więcej – czyli 5 proc., daniny solidarnościowej.

Premier przyznał natomiast, że raczej nie należy się spodziewać obiecanego podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Przypomnijmy, że zwiększenie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł było jednym z kluczowych postulatów Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Obietnica miała być zrealizowana w pierwszych 100 dniach rządów.

Jeśli chodzi zaś o kwestię drastycznie wysokich cen energii, Domański powiedział, że niedługo rząd będzie prezentował rozwiązania dotyczące również cen energii dla przedsiębiorstw, szczególnie z sektorów energochłonnych.

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