Prymas Polski o religii w szkole. Padły jednoznaczne słowa

Pytany o oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z 24 sierpnia i naruszanie konstytucyjnego prawa uczniów i rodziców do nauki religii, abp Polak zwrócił uwagę na deprecjonowanie jednej godziny religii, umieszczanie lekcji religii na początku lub końcu planu zajęć, niewliczanie oceny do średniej oraz brak konkretnej motywacji do uczestnictwa w zajęciach.

Prymas Polski odniósł się także do obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej "TAK dla religii i etyki w szkole”, za którą stoi Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. – System, w którym nie ma takiej możliwości, w którym jest religia albo nic, jest systemem demoralizującym dla wychowania moralnego człowieka – powiedział abp Wojciech Polak.

Prymas Polski: Uczniowie muszą mieć wybór

Podkreślił, że uczniowie powinni mieć możliwość wyboru między religią a etyką. – Bardzo ważną rzeczą jest, by była możliwość wyboru religii i etyki opcjonalnie, ale żeby taka rzeczywistość była – zaznaczył Prymas Polski.

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich oceniło, że słowa abp. Polaka są istotnym wsparciem dla obywatelskiego projektu "TAK dla religii i etyki w szkole”. Projekt zakończył już etap zbierania podpisów – poparło go ponad pół miliona obywateli – i znajduje się obecnie w Sejmie.

SKŚ od początku opowiada się za rozwiązaniem zakładającym wybór między religią a etyką, a nie systemem "religia albo nic”. Zdaniem Stowarzyszenia takie rozwiązanie uwzględnia zarówno uczniów wierzących, jak i niewierzących, a także konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

– Cieszymy się, że Prymas Polski dostrzega potrzebę rozwiązania, o które od początku zabiega nasze Stowarzyszenie. Chodzi nie o przywilej dla Kościoła, ale o stworzenie uczniom realnej możliwości wyboru między dwoma przedmiotami służącymi formacji moralnej – podkreślił Tomasz Sypniewski ze Stowarzyszenia Katechetów Świeckich.

SKŚ zaapelowało o dalsze poparcie dla obywatelskiego projektu "TAK dla religii i etyki w szkole” oraz o doprowadzenie procesu legislacyjnego do końca.

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