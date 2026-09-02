"Chcemy zakończyć wojnę". Putin zabrał głos

– Chcemy zakończyć wojnę i osiągnąć trwały oraz pełny pokój w Ukrainie – powiedział rosyjski przywódca.

Putin: Chcemy osiągnąć trwały oraz pełny pokój

Putin, podczas rozmowy z dziennikarzami towarzyszącej spotkaniu Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) w Biszkeku, zaznaczył, że Moskwa pozostaje otwarta na negocjacje.

– Chcemy zakończyć wojnę i osiągnąć trwały oraz pełny pokój na całej Ukrainie i w Europie – powiedział, komentując rozpoczętą w 2022 roku przez Moskwę pełnoskalową agresję na Ukrainę – Jesteśmy gotowi zaangażować się w ten proces z każdym, kto wyrazi taką wolę – mówił prezydent Rosji.

Reuters zauważył, że słowa Władimira Putina stanowią najbardziej szczegółową wypowiedź rosyjskiego przywódcy na temat wojny w Ukrainie od wielu tygodni.

Współpraca Rosji z Iranem

Władimir Putin spotkał się we wtorek z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem. – Rosja i Iran będą podtrzymywać relacje gospodarcze i handlowe – podkreślił rosyjski przywódca.

Jak przekazał Reuters, politycy zadeklarowali kontynuację rosyjsko-irańskiej współpracy.

– Rosja i Iran będą podtrzymywać relacje gospodarcze i handlowe pomimo aktualnego środowiska militarnego i politycznego. (…) Rosjanie solidaryzują się z narodem irańskim w walce o jego interesy – powiedział Putin.

Jak podkreślił rosyjski prezydent, Moskwa "z zadowoleniem przyjęła podpisanie memorandum pomiędzy Iranem a USA, ale niestety zawieszenie ognia okazało się kruche".

Z kolei prezydent Iranu Masud Pezeszkian podczas wspólnej konferencji prasowej podziękował Rosji za dotychczasowe wsparcie. Podkreślił jednocześnie, że Teheran dzięki wsparciu Moskwy będzie w stanie oprzeć się amerykańskiej dominacji.

– Stany Zjednoczone nie mają prawa nakładać sankcji i naruszać prawo międzynarodowe. (…) Wspólnie możemy oprzeć się unilateralizmowi USA – zaznaczył irański przywódca.

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