"Wyciągnęliście pazerną łapę". Awantura w studiu

Jak przekazał w piątek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, odbędzie się głosowanie nad wetem prezydenta ws. kryptowalut. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się premier Donald Tusk.

– Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie matactw, jeżeli chodzi o procedowanie nad tą ustawą. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi – powiedział Czarzasty. – Myślę i zwracam się w tej chwili do pana prezydenta Nawrockiego. Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało panem, że trzy razy pan wetował tę ustawę. Coraz więcej faktów wskazuje na to. że mógł pan to robić nieprzypadkowo – dodał.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy zaznaczył, głosowanie w tej sprawie odbędzie się już podczas najbliższego posiedzenia Sejmu.

Szczerba do prawicy: To wasza afera

Do afery Zondacrypto odniósł się w niedzielę na antenie Polsat News europoseł KO Michał Szczerba.

– Sprawa nie urodziła się w tym czy zeszłym roku. Problem był w 2017, 2018 (...). To wy wszyscy, poza Konfederacją, mieliście wpływ na to jak funkcjonuje państwo, służby – powiedział deputowany do PE.

Następnie Szczerba zwrócił się do polityków prawicy. – Wzięliście swoją pazerną łapę, wyciągnęliście ją w kierunku pana Krala. To wasza afera. To jest śmierdząca afera, która – mam nadzieję – was pogrąży. Te zdeprawowane środowiska, które reprezentujecie, bo liczyliście, że ta kasa wyprana, wyprowadzona od inwestorów poszkodowanych, trafi do was. Trafiła na kampanię prezydencką – powiedział. – Niech pan pokaże mi jedną telewizję (...), która dostała blisko 40 milionów na swoją działalność. To jest PiS-owska telewizja Republika, która była w pełni zaangażowana w kampanię Karola Nawrockiego – dodał.

"Jeszcze morderstwo w tej sprawie"

Na jego słowa zareagował europoseł PiS Jacek Ozdoba. Polityk zadał pytanie, dlaczego Michał Szczerba nie zawiadomił w tej sprawie prokuratury. – To gdzie byliście? Na litość boską. Macie prokuraturę, wszystkie instrumenty. Dlaczego pan Kral wyjechał? (...) Nic nie zrobiliście – powiedział.

– Jeszcze morderstwo w tej sprawie – wtrącił Szczerba. – Jeżeli Suszek zaginął w 2022 roku, minęły cztery lata, a prokuratura Ziobry nie była w stanie ustalić, co się z nim dzieje, to być może w tej sprawie było i morderstwo – podkreślił.

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