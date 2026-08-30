"Afera Donalda Tuska". Głos z Pałacu Prezydenckiego

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w czerwcu br. trzy ustawy w tym projekt dot. kryptowalut. Jak twierdził, zawetowana przez niego ustawa o kryptowalutach zawiera przepisy budzące poważne wątpliwości. Decyzja prezydenta oznaczała kolejne, już trzecie, weto w kwestii kryptowalut.

Donald Tusk nie krył rozczarowania postawą głowy państwa. Premier skrytykował Nawrockiego i stwierdził, że prezydent jest "uwikłany" w sprawę kryptowalut.

"Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany, niż wszyscy myśleli" – napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych.

Doradca prezydenta o Zondacrypto: Festiwal imposybilizmu

Tymczasem afera związana z funkcjonowaniem giełdy kryptowalut Zondacrypto zatacza coraz szersze kręgi. Sprawa była przedmiotem burzliwej dyskusji w niedzielę na antenie Polsat News.

Polityk Polski 2050 Ewa Schädler powiedziała, że były szef BBN Sławomir Cenckiewicz odradzał zaangażowanie w sprawę Zondacrypto prawej stronie sceny politycznej. – Żebyście zostawili pana Krala, całą sprawę i nie korzystali z jego pieniędzy – powiedziała, zwracając się do doradcy prezydenta Karola Nawrockiego, Sławomira Mazurka.

Mazurek odpowiedział natomiast, że w sprawie Zondacrypto, podczas rządów obecnej władzy, przez dwa i pół roku mieliśmy do czynienia z "festiwalem imposybilizmu". – Nic nie zrobiono, nie było żadnej informacji. RCB nas informuje, że będzie zły stan powietrzna, a KNF nie była w stanie wciągnąć Zondacrypto na listę ostrzeżeń – powiedział doradca Nawrockiego. Jak ocenił, sprawa jest "aferą Donalda Tuska".

Na jego słowa zareagował europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Deputowany do PE powiedział, że Karol Nawrocki i jego sztab w 2025 roku "wyciągali łapę razem z ludźmi Republiki, która miała być kupiona przez Krala". – Chciał zainwestować w wasze środowisko – dodał polityk.

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