"Powinna być wyjaśniona do spodu". Morawiecki o aferze

Lider Rozwoju Plus zabrał głos ws. giełdy kryptowalut Zondacrypto podczas piątkowej konferencji prasowej.

– Bardzo głośno wzywamy obecnego marszałka i koalicję rządzącą do powołania komisji śledczej ws. afery Zondacrypto – powiedział parlamentarzysta, cytowany przez portal 300polityka.pl.

– Chcemy wyjaśnienia wszystkiego. Co który polityk robił. Co wiedział Donald Tusk o tej aferze. Od kiedy wiedział – dodał Morawiecki.

Morawiecki zwraca się z apelem do Mentzena i Bosaka

Szef Rozwoju Plus ponownie nawiązał do sprawy w poniedziałek na antenie RMF FM.

– Ja się rzadko zgadzam z obecnym premierem, ale akurat tutaj uważam, że do spodu powinna być wyjaśniona ta afera i dlatego mam ze sobą uchwałę o powołaniu komisji śledczej do zbadania prawidłowości, legalności i terminowości, skuteczności działań wszystkich organów państwa i to od 2019 roku – powiedział Mateusz Morawiecki. – To będzie taki test dla liderów polskiej klasy politycznej – dodał.

Były premier zwrócił się również z apelem do polityków Konfederacji. – Zapraszam również liderów Konfederacji, panów prezesów Bosaka i Mentzena, żeby podpisali się ze mną również pod tą uchwałą o powołaniu komisji śledczej – podkreślił parlamentarzysta.

Były premier: Dlaczego służby nic nie zrobiły ws. Zondacrypto?

Morawiecki zwrócił uwagę na brak działań rząd Donalda Tuska w kontekście Zondacrypto.

– Podstawowe pytanie, które tutaj powinniśmy zadawać, jest następujące – dlaczego służby specjalne obecnego rządu, premiera Tuska, wiedząc o tej aferze, nic nie zrobiły, żeby przestrzec ludzi? Albo jeszcze może trudniejsze pytanie, które należy zadać i musi to paść na tej antenie – czy był może ktoś, kto powstrzymywał służby specjalne przed tym, żeby ostrzegały obywateli przed ryzykami związanymi z tą aferą, oszukańczą machiną Zondacrypto – mówił były premier.

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