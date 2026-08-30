"Nie zostało złamane prawo". Polityk PiS o Moskalu

Jak wynika z ustaleń dziennikarzy TVN24 i Wirtualnej Polski, poseł PiS Michał Moskal oraz były funkcjonariusz CBA Artur Chodziński spotkali się 7 sierpnia 2025 r. na Ibizie z Przemysławem Kralem, prezesem giełdy kryptowalut Zondacrypto.

Stacja podała, że przelot i nocleg Moskala miał przy rezerwacji opłacić Chodziński, który przez wiele miesięcy pracował dla Krala.

Michał Moskal przekazał w oświadczeniu zamieszczonym w serwisie X, że z Kralem rozmawiał raz, podobnie jak z dziesiątkami innych przedsiębiorców. Jak podkreślił, ani on, ani żaden z jego współpracowników, ani żadna z organizacji społecznych, w których działał, nie podjęli współpracy z Kralem ani z podmiotami z nim związanymi. "Nie przyjęliśmy od nich ani złotówki" – zaznaczył.

Wójcik o roli Moskala w sprawie Zondacrypto: Nie zostało złamane prawo

Do sprawy odniósł się w niedzielę na antenie TVN24 poseł PiS Michał Wójcik. Polityk powiedział, że Moskal "z punktu widzenia prawa jest przecież wolnym człowiekiem". Jak zaznaczył, Michał Moskal "może się spotykać, z kim chce".

– Wyjaśniał to w swoim oświadczeniu. Wyjaśniał, że jechał w sprawie swojej fundacji – podkreślił parlamentarzysta.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, zapytany o to, czy dobrym standardem jest to, że polityk PiS leci na Ibizę do biznesmena, który już wtedy zaczynał się ukrywać przed polskim wymiarem sprawiedliwości, odpowiedział, że "może to rzeczywiście wygląda niezręcznie".

Jak podkreślił Michał Wójcik, "nie zostało złamane nigdzie prawo".

Sejm może odrzucić weto Nawrockiego

Jak przekazał w piątek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, odbędzie się głosowanie nad wetem prezydenta ws. kryptowalut. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się premier Donald Tusk.

– Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie matactw, jeżeli chodzi o procedowanie nad tą ustawą. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi – powiedział Czarzasty. – Myślę i zwracam się w tej chwili do pana prezydenta Nawrockiego. Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało panem, że trzy razy pan wetował tę ustawę. Coraz więcej faktów wskazuje na to. że mógł pan to robić nieprzypadkowo – dodał.

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