"Wowa", Kyryło, "Forrest Gump" i "Dynastia"

Afera Mindicza wybuchła jesienią ubiegłego roku. Biznesmen Timur Mindicz, bliski przyjaciel prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z czasów jego kariery kabaretowej, kierował grupą, wymuszającą od podwykonawców Enerhoatomu (państwowej spółki zajmującej się energetyką jądrową) łapówki sięgające 15 proc. kontraktu. Do Internetu raz na jakiś czas wyciekają nagrania zamieszanych w proceder urzędników i przedsiębiorców. Początkowo wydawało się, że sam prezydent co najwyżej patronuje tej grupie, natomiast sam bezpośrednio rąk korupcją sobie nie ubrudził. Jednak pojawia się coraz więcej poszlak, pozwalających sądzić, iż prezydent Ukrainy oraz jego najbliżsi współpracownicy ponoszą w tej sprawie nie tylko polityczną odpowiedzialność.