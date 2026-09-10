Skalik: Kolejne miliony dla Ukrainy. Nie będzie wiecznie bezkarności

Kolejny sprzęt militarny powędruje z Polski dla Ukrainy w ramach pakietu pomocowego na wojnę z Rosją. Tym razem Polska da Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości 50 milionów euro.

Polska da nowy pakiet

O sprawie jako pierwszy informował resort obrony Ukrainy. Później wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski potwierdził te doniesienia w komentarzu dla Polsat News.

Polska "przygotowuje nowy pakiet pomocowy o wartości 50 mln euro, który będzie obejmował m.in. sprzęt obrony przeciwlotniczej".

Skalik: Hańba i zdrada interesu narodowego

Politycy Konfederacji Korony Polskiej zdecydowanie nie zgadzają się z polityką władz w tej kwestii. Jeden z liderów Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierz Skalik wyraził to we wpisie na platformie X.

"Kolejne miliony dla Ukrainy. Polska tonie w długach, pieniędzy brakuje na własne państwo, a rząd lekką ręką oddaje sprzęt wart 50 milionów euro krajowi, który prowadzi wobec nas politykę wrogą i jawnie sprzeczną z polskim interesem. To już nie solidarność. To hańba i zdrada polskiego interesu narodowego" – ocenił Włodzimierz Skalik.

"Polacy mają płacić, zaciskać pasa i patrzeć, jak ich majątek wyjeżdża za granicę. Zgadzaliście się na to?"

"Rządzący zachowują się jak zarządcy cudzej własności: Polacy mają płacić, zaciskać pasa i patrzeć, jak ich majątek wyjeżdża za granicę. Zapamiętamy nazwiska i decyzje. Zapewniamy, że przyjdzie czas, gdy za każdą oddaną złotówkę i każdy przekazany sprzęt trzeba będzie odpowiedzieć przed Polakami. Nie będzie wiecznie bezkarności" – napisał wiceprezes Korony.

"Na zdjęciu Kosiniak i Zalewski – autorzy kolejnej zapomogi z Waszej kieszeni. Zgadzaliście się na to? Bo ja nie. I nie sądzę, by ktokolwiek się na to zgadzał" – podkreślił.

Sprzęt z Europy na wojnę dla Ukrainy

Zestaw pomocy z Polski ma wzmocnić ukraińską obronę powietrzną. 8 września ministrowie obrony z Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy (grupy Ramstein) rozmawiali na ten temat online. Z kolei strona ukraińska przedstawiła też partnerom plan działań na froncie.

Przedstawiciel Niemiec zapowiedział dodatkowe pociski przechwytujące do systemów Patriot oraz samolotów F-16, a także sfinansowanie zakupu bezzałogowców. Rząd Wielkiej Brytanii wyłoży 100 mln funtów na amerykańskie uzbrojenie w ramach mechanizmu PURL. Do końca roku Londyn ma dać kolejne 95 tys. dronów oraz – ze środków innych państw – dziesiątki tysięcy pocisków artyleryjskich o zwiększonym zasięgu.

Polityk z Holandii obiecał 300 mln dolarów na projekt "Linia dronów" i 300 pocisków do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Estonia utrzyma wsparcie w 2027 r. na poziomie co najmniej 0,25 proc. PKB. Przedstawiciel Norwegii zadeklarował, że Oslo zrealizuje wcześniej ogłoszony pakiet wart 200 mln dolarów, przeznaczony na pociski do Patriotów.

Władze Hiszpanii obiecały 2 mln euro na paliwo za pośrednictwem Agencji Wsparcia i Zamówień NATO. Rząd Sancheza ma też dostarczyć pociski do systemów obrony powietrznej oraz amunicję artyleryjską. Litwa wyda 10 mln dolarów do inicjatywy PURL. Szwecja przekaże pakiet o wartości 28 mln dolarów, z czego 14 mln dolarów trafi na PURL.

Ministerstwo Obrony Ukrainy podziękowało wszystkim partnerom za konsekwentne wsparcie sprzętowe i finansowe ich wojsk na polu walki z Federacją Rosyjską.

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