Opinie
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Dożywocie

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Donald Tusk i Adam Szłapka
Donald Tusk i Adam Szłapka Źródło: PAP / Piotr Nowak
PODSŁUCHANE Donald, te ceny paliwa zaczynają nam szkodzić. Trzeba coś zrobić.

Donald, te ceny paliwa zaczynają nam szkodzić. Trzeba coś zrobić.

Dobra, Adam. Dajmy dożywocie.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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