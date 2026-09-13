PODSŁUCHANE Donald, te ceny paliwa zaczynają nam szkodzić. Trzeba coś zrobić.
Donald, te ceny paliwa zaczynają nam szkodzić. Trzeba coś zrobić.
Dobra, Adam. Dajmy dożywocie.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.