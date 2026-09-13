AI: Pieniądze albo życie

GLOBALNE OCHŁODZENIE Najpierw dobra wiadomość dla pracowników z ludzką inteligencją: globalne firmy technologiczne oraz znane na całym świecie fintechy, takie jak choćby Meta i Klarna, ograniczają planowane zwolnienia spowodowane rozwojem sztucznej inteligencji.

Okazało się bowiem, że AI często nie spełnia pokładanych w niej oczekiwań.