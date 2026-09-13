Rosyjskie ataki na Ukrainę. Tomczyk: Dowódca Operacyjny trzyma rękę na pulsie i na spuście

Po godz. 4:00 w nocy z soboty na niedzielę Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego. Była to reakcja na rosyjski atak dronowy na Ukrainę. Działania miały charakter prewencyjny.

Jak podała agencja Reutera, w sobotnich nalotach na Ukrainę zginęło dziewięć osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w wieczornym orędziu, że w czasie trwających od rana ataków Rosja użyła niemal 500 dronów.

Tomczyk: Zagrożenia są bardzo realne

Wydarzenia z dzisiejszej nocy skomentował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Polityk KO napisał w mediach społecznościowych, że wojna, choć toczy się poza naszymi granicami, to jednak stwarza zagrożenia, które mogą uderzyć także w Polskę.

"Dla wielu wojna wciąż może wydawać się czymś odległym, niemal surrealistycznym. Ale ona toczy się bardzo blisko granicy z Polską. Dzisiejsze ataki pokazują to dobitnie. W ciągu jednej nocy na Ukrainę spadają setki, a czasem nawet blisko tysiąca środków napadu powietrznego: rakiet balistycznych, rakiet manewrujących, bomb szybujących i dronów. Część z nich leci na zachód. Każdy zniszczony pocisk i każdy zestrzelony dron to zagrożenie, które nie leci dalej" – napisał Tomczyk.

Wiceszef MON zapewnił, że każdej nocy polskie wojsko jest gotowe do działania. Dowództwo zaś "trzyma rękę na pulsie i na spuście".

"Rosja prowadzi wojnę terroru, a Putin ponosi za nią odpowiedzialność. Im szybciej ta wojna się skończy, tym lepiej dla bezpieczeństwa naszego regionu. Ale trwałego pokoju nie będzie bez silnej Ukrainy i bez jedności państw, które rozumieją, czym jest dziś rosyjskie zagrożenie" – podkreślił wiceminister.

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