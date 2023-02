Ukraina musi wygrać? Lisicki: Słowo "musi" jest niebezpieczne. Cejrowski: To zamyka rozum

24 lutego przypadła pierwsza rocznica rosyjskiej agresji na Ukrainę. Z tej okazji premier Mateusz Morawiecki udał się z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa. Szef polskiego rządu przywiózł informacje o dostarczeniu pierwszej partii czołgów Leopard 2 spośród zadeklarowanych przez Polskę. Polskie władze wielokrotnie podkreślają, że Rosja musi przegrać tę wojnę, a Ukraina ją wygrać. – Ukraina musi wygrać tę wojnę, a Rosja musi przegrać tę wojnę. Rosja nie rozumie, że nie da się zniszczyć narodu, który pragnie wolności. Znamy smak rosyjskiej niewoli i nie chcemy rosyjskiego miru, bo nasz świat to świat wolności – mówił wczoraj premier Mateusz Morawiecki.

Rosja "musi" przegrać a Ukraina wygrać? Lisicki: To niebezpieczne myślenie

W najnowszym odcinku programu "Antysystem", który miał swoją premierę w środę, Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy" oraz Wojciech Cejrowski rozmawiali m.in., skąd się wzięło przekonanie, że Rosja musi przegrać wojnę a Ukraina ją wygrać i co ono tak naprawdę oznacza. – Może pan potrafi zrozumieć, skąd się bierze pewność polskich polityków, że Rosja musi przegrać a Ukraina musi wygrać? Mnie najbardziej zaskakuje to słowo "musi". To bardzo niebezpieczne słowo i nie bardzo wiadomo, skąd się wzięło – tłumaczył Lisicki.

– Ono jest niebezpieczne, bo zamyka rozum na rozważanie innych wariantów, które mogą się przydarzyć. Zamykamy się na rozważania pt. "a co by było, gdyby". A co, jeśli Rosja by nie przegrała? Gdyby wszedł np. nowy gracz, jak choćby Chiny? Czy rozważamy w ogóle takie scenariusze? Będzie dobrze, będzie dobrze – ocenił Wojciech Cejrowski.

– Gdyby to brzmiało tak, że "najlepiej dla Polski byłoby, gdyby", to byłoby to wyrażenie pewnego życzenia. Jednak ta kategoria "musi" się wydarzyć jest niebezpieczna, bo sprawia, że stawiamy wszystko na jedną kartę. A co, jeśli okaże się, że ta karta to blotka? – zastanawiał się red. naczelny "Do Rzeczy". – Za zamkniętymi drzwiami stawiałbym różne pytania np., co by się wydarzyło, gdyby Joe Biden umarł. Jaka będzie polityka USA w takim wypadku? – zauważał Cejrowski.

