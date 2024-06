Cejrowski: Trump zerwie traktat pandemiczny. Lisicki: Globaliści zrobią wszystko, żeby przepadł

Na początku czerwca w Genewie zakończyły się obrady 77. Światowego Zgromadzenia Zdrowia, w trakcie którego miało dojść do podpisania traktatu antypandemicznego WHO. Dzięki konsekwencji i nieustępliwości obrońców wolności i suwerenności, udało się doprowadzić do zerwania negocjacji i tymczasowego wstrzymania całej inicjatywy. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że nie udało się osiągnąć porozumienia.

Dzięki nagłośnieniu zakusów WHO doszło do poddania powszechnej krytyce pomysłu oddania ekspertom WHO prawa do decydowania o całej polityce sanitarnej – z pominięciem rządów. Napotkawszy opór, Światowa Organizacja Zdrowia dała na razie za wygraną w sprawie traktatu. Problem w tym, że wiele szkodliwych pomysłów spróbowano przemycić w „Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych”.

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski komentują zagrożenia związane z tzw. traktatem pandemicznym. – Będziemy mieli wówczas do czynienia z sytuacją, w której zasada utraty suwerenności zostanie zapisana jako podstawa do działania wszystkich państw. Pojawi się bliżej nieokreślone zagrożenie pandemiczne... – zauważył Paweł Lisicki. – Które sami ogłaszamy, że jest, a wtedy mamy ogromne możliwości. WHO decyduje, kiedy jest zagrożenie pandemiczne i w tym momencie WHO daje sobie prawo do stosowania drakońskich przepisów – dokończył Wojciech Cejrowski.

– Państwa narodowe muszą się temu podporządkować, bo służba zdrowia zostaje wyjęta spod kompetencji państwa narodowego i zostaje poddana nadzorowi WHO – przypominał Lisicki. – Odpowiadam, że w tej sytuacji: wszyscy won. To wadliwie skonstruowany system, bo nie ma w nim sędziego. Nad WHO nie ma sędziego, który mógłby stwierdzić, że WHO się np. myli ws. zagrożenia pandemicznego – zwracał uwagę Cejrowski.

