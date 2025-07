Cejrowski: Unią kierują szaleńcy. Lisicki: Jak przywództwo KPZR

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowali w niedzielę o osiągnięciu porozumienia handlowego USA z Unią Europejską. Umowa nakłada 15-proc. cła na większość unijnych towarów wysyłanych do Ameryki, a także zakupy broni i energii ze Stanów Zjednoczonych.

Trump powiedział po spotkaniu z von der Leyen, że USA i UE uzgodniły, iż cło na wszystkie towary europejskie importowane do Stanów Zjednoczonych wyniesie 15 proc., z kolei Unia nie będzie nakładać ceł na towary amerykańskie.

Wcześniej amerykańska administracja ogłosiła, że zamierza nałożyć nowe taryfy na cały import z UE w wysokości 30 proc. Trump nazwał porozumienia osiągnięte z Unią "największą umową w historii". Obecnie produkty z UE, które trafiają na rynek amerykański, podlegają bazowej stawce celnej w wysokości 10 proc.

– Podejrzewaliśmy, że tak się stanie, bo prezydent USA jest zawodnikiem wagi ciężkiej, jeśli chodzi o negocjacje, a szefowa KE reprezentuje wagę piórkową – skomentował premier Węgier Viktor Orban.

Lisicki i Cejrowski komentują

– Bardzo spodobał mi się komentarz Viktora Orbana. (...) Trump osiągnął wszystko to, co chciał. Europa, strosząc się i odgrażając na początku, przyjęła wszystko. Czyli będą duże inwestycje w amerykańską broń, będą utrzymane cła amerykańskie na eksport europejski. Trump twierdzi, że Ameryka wygrała na tym biznesie bodajże 600 miliardów dolarów – zauważył redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki w nowym odcinku programu "Antysystem".

– Propozycja Trumpa była szersza – chodziło o stworzenie strefy bezcłowej. Na to się nie chciała zgodzić Unia. W związku z tym to, że będą cła na towary wysyłane z Europy do Stanów Zjednoczonych, to jest wina Unii Europejskiej – wskazał Wojciech Cejrowski.

– Na początku nie wierzyłem, że można osiągnąć tego rodzaju szaleństwo. Ale jak patrzę na eurokratów, coraz bardziej przypominają mi się te stare dziady z Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR). To jest taki poziom intelektualny – ocenił Lisicki.

– Unia Europejska reprezentuje szaleństwo – podkreślił Cejrowski.