Lisicki: Zamykanie kont za poglądy to granda. Ziemkiewicz: To jest właśnie Wielka Brytania

Z doniesień brytyjskiej prasy wynika, że banki w tym kraju zamykają konta klientom, z których poglądami się nie zgadzają.

Sprawa zrobiła się głośna po tym, jak Nigel Farage ujawnił, że jego bankowe rachunki, zarówno osobisty, jak i firmowy, zostały bez uprzedzenia zamknięte. Kiedy chciał przetransferować swoje pieniądze, siedem banków odmówiło mu otworzenia rachunku. Według Farage'a ma to związek z jego rolą w doprowadzeniu do brexitu.

Dziennik "Daily Telegraph" napisał, że nie jest to odosobniona historia, a raczej większy trend – brytyjskie banki i instytucje finansowe mają coraz częściej zamykać rachunki klientów, których poglądy uznają za kontrowersyjne.

Co dzieje się w Wielkiej Brytanii?

Kwestia ograniczania praw obywatelskich oraz ekonomicznych w Wielkiej Brytanii w związku z nieakceptowanymi przez lewicowe środowiska poglądami była przedmiotem dyskusji Pawła Lisickiego i Rafała Ziemkiewicza w najnowszym odcinku "Polski Do Rzeczy".

– Jest to sytuacja, która tam się pojawia cały czas. Śledzę działania organizacji Freedom of Speech Union. Ona monitoruje, wytacza procesy i czasami je wygrywa. Odkryli, że brytyjska policja stworzyła tzw. rejestr incydentów nienawiści nie będących przestępstwami – powiedział Rafał Ziemkiewicz.

– Znalazłem bardzo podobną historię. Chodzi o lekarza, który służył w wojsku brytyjskim (...) Został poddany akcji dyscyplinującej za to, że na swoim Twitterze retweetował wypowiedź feministki, która napisała: "Jeśli kobiety nie mogą stanąć w publicznym miejscu i powiedzieć: mężczyźni nie mogą być kobietami, to nie mamy praw kobiet w ogóle". Niesamowite jest to, co dzieje się dalej – powiedział z kolei redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki.

