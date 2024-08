Lisicki: Kandydat z kapelusza nie przejdzie. Ziemkiewicz: Potrzebny ktoś samodzielny

Wybory prezydenckie odbędą się w przyszłym roku, prawdopodobnie w maju. Druga i ostatnia kadencja Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim upływa w sierpniu 2025 r. Polacy wybierają prezydenta co pięć lat.

Na razie nie wiadomo, kto będzie kandydatem poszczególnych partii politycznych. W Prawie i Sprawiedliwości trwają analizy i badania, które obejmują około dziesięciu nazwisk. Wśród nich wymienia się m.in. Zbigniewa Boguckiego, Tobiasza Bocheńskiego, prezesa IPN Karola Nawrockiego, Mateusza Morawieckiego, Patryka Jakiego, czy niektórych samorządowców. Kandydata PiS na prezydenta mamy poznać jesienią.

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

Do spekulacji medialnych odnieśli się w najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz. – Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, kto będzie kandydatem PiS na prezydenta. Mamy nową opowieść medialną w tym temacie. Ponoć jest tak, jeśli chodzi o PiS, że jest tam trzech kandydatów, nad którymi prezes ze współpracownikami myśli. Są to Zbigniew Bogucki, Tobiasz Bocheński i Karol Nawrocki. Jest jeszcze kilka innych nazwisk m.in. samorządowców – mówił red. naczelny "Do Rzeczy".

– Jak znam prezesa Kaczyńskiego, to na pewno więcej niż trzy osoby usłyszały od niego, że decyzja już zapadła i to ty jesteś kandydatem. U nas funkcjonuje jakiś mit samorządowców, którzy zasilą centralną politykę. Myślałem, że to się już skończyło, ale nie. Wystarczy wspomnieć np. b. prezydenta Wrocławia Rafała Dudkiewicza. Jakoś się to w Polsce nie sprawdziło. To nie jest polityka amerykańska, gdzie gubernator ma już polityczne doświadczenie. U nas samorząd polega na czymś innym. Krótko mówiąc, były wypadki tylko odwrotne, czyli z poziomu krajowego lądowali w samorządzie, jak np. Rafał Trzaskowski, czy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Nie wierzę w jakiekolwiek szukanie samorządowców – stwierdził Rafał Ziemkiewicz.

Zwiastun 321. odc. programu "Polska Do Rzeczy". Całość dla Subskrybentów.