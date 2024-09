Lisicki: Pierwszy kandydat wystartował. Ziemkiewicz: Widzę słabości Mentzena

Jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen, oficjalnie ogłosił swój start w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Sławomir Mentzen zainaugurował swoją kampanię wyborczą w sobotę w Warszawie. Wygłosił przemówienie, w którym mówił m.in. o silnej Polsce, silnej gospodarce i silnej armii. Zwrócił również uwagę na konieczność uszczelnienia polskich granic.

Sławomir Mentzen zapowiedział, że jako prezydent będzie najaktywniejszym z dotychczasowych polskich głów państw, które, jego zdaniem, do tej pory funkcjonują jako "marionetki" szefów swoich partii, w tym pod względem złożonych w parlamencie projektów ustaw i wet.

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz skomentowali inaugurację kampanii Sławomira Mentzena. – Parę dni temu zgłosił się pierwszy poważny kandydat na prezydenta, który prowadzi prekampanię, czyli Sławomir Mentzen z Konfederacji. Sprawa jest ciekawa, bo nie wszyscy liderzy Konfederacji twierdzą, że on jest tym kandydatem, czyli Grzegorz Braun. Dziwne rzeczy się dzieją w Konfederacji – zauważył red. naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki. – To prawda. Konfederacja odniosła sukces w PE, po czym się podzieliła, a Grzegorz Braun został sam. Nic się nie znaczy, ale ma się trybunę do działania – dodał Rafał Ziemkiewicz.

– Konfederacja zaczęła się zachowywać, jak inne wielkie partie, w których mechanizmy demokratyczne zanikają na rzecz spójności i przywództwa. Teraz przesuwa się ono chyba w stronę Sławomira Mentzena – ocenił Paweł Lisicki. – Wszyscy wskazują tu na Przemysława Wiplera jako na szarą eminencję. Nie mam zdania o zdolnościach przywódczych Mentzena, bo właściwie jeszcze niczego nie pokazał. Natomiast niedawno Wipler przyznał, że teraz jest dobry czas, by kongres się odbył i wybrać Radę Liderów. Jedyne, co wiemy, to to, że Krzysztof Bosak zrezygnował z pomysłu prawyborów w Konfederacji – wskazywał Ziemkiewicz.

