Lisicki: Niebezpieczne urojenie imperialne. Ziemkiewicz: Nie wybraliśmy mądrych elit

W roku 1618 I Rzeczpospolita szlachecka Obojga Narodów osiągnęła szczyt swej potęgi. Jej terytorium zajmował ponad milion kilometrów kwadratowych, rozciągało się miedzy dwoma morzami i było istnym tyglem kulturowym. Do końca XVIII wieku ten kolos całkowicie znikł z mapy Europy. Znikła nie tylko pamięć o Rzeczypospolitej, ale nawet jej nazwa. Jak doszło do tego, że tak wielkie, dumne i potężne państwo przestało istnieć?

W najnowszym numerze "Do Rzeczy" pochylamy się nad tą kwestią. – Problem z upadkiem państw, a nawet imperiów polega często na tym, że bywa niedostrzegany przez ludzi je zamieszkujących. Na którym etapie dzisiaj jesteśmy? Czy to jeszcze czasy Sobieskiego czy już czasy Sasów, czy może moment tuż przed rozpaczliwym, a nic nieznaczącym w sumie gestem Reytana? – rozważa Łukasz Warzecha w tekście "Który to etap upadku?".

– Przywykło się fatalny dla Polski podział nazywać "wojną plemion". W istocie jest to tląca się od dziesięcioleci wojna chłopska, ludowy bunt, który nigdy w Polsce nie wybuchł, więc jego nierozładowane emocje infekują kolejne pokolenia Polaków i wszystkie sprawy państwowe czynią mniej istotnymi niż palący, najważniejszy problem – kto jest panem, a kto chamem i kto ma przed kim czapkować – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w artykule "Kiedy Polacy tracą Polskę".

– Widmo rozbiorów stało się naszą traumą narodową. Powraca co chwila, czy to w podręcznikach historii, czy w planach obronnych zakładających oddanie połowy Polski Moskalom. A wraz z nim pytanie: Czy można było ich uniknąć? – stwierdza Jacek Komuda w tekście "Dlaczego upadła I Rzeczpospolita".

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz zastanawiają się nad przyczyną upadku I Rzeczypospolitej. – Trzymam w ręku nowy numer "Do Rzeczy", który wciąż jest w sprzedaży. Zajęliśmy się w nim kwestią, czy Polska musiała upaść. W przededniu święta 3 maja postanowiliśmy zająć się tym, co najważniejsze, a do tego należą błędy i przyczyny I Rzeczypospolitej oraz pytania, w jakiej kondycji znajduje się obecna III RP. Jakie twoim zdaniem były największe przyczyny upadku I RP pod koniec XVIII wieku? – pytał red. naczelny "Do Rzeczy".

– Zgadzam się z Jackiem Komudą, który w swojej książce formułuje pogląd, że problem polegał na to, że Rzeczpospolita Narodów, wielonarodowa była bardzo unikalną konstrukcją cywilizacyjną, która mogła funkcjonować, przetrwać, ale trzeba było ją rozumieć. Wszystkie próby reformowania Rzeczpospolitej były de facto próbą jej zniszczenia i zastąpienia absolutyzmem – stwierdził Rafał Ziemkiewicz.