Lisicki: Mieszkaniem w Nawrockiego. Sztab się spóźnił. Ziemkiewicz: Widzę działanie służb

We wtorek rzecznik sztabu wyborczego Karola Nawrockiego ujawniła jego oświadczenie majątkowe. Dokumenty mają rozwiać wątpliwości wokół liczby mieszkań posiadanych przez kandydata na prezydenta popieranego przez PiS.

Z kolei posłowie PiS podczas konferencji prasowej przedstawili fragment testamentu mężczyzny, którego mieszkanie miał przejąć Nawrocki oraz akt notarialny dotyczący sprzedaży nieruchomości. Przemysław Czarnek w ostrych słowach zaatakował polityków koalicji rządzącej oraz media, które twierdził, że Nawrocki w sposób nielegalny przejął nieruchomość. Sam Karol Nawrocki również odniósł się do sprawy.

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz komentowali ostatnie doniesienia medialne. – Jest pytanie, czy ta sprawa drugiego mieszkania Karola Nawrockiego może wpłynąć na kampanię wyborczą? Początkowo byłem sceptyczny, ale widać, że cała sprawa żyje mocno w mediach społecznościowych i internecie. Zawsze szuka się jakiegoś gamechangera, który może wpłynąć na losy wyścigu. Wcześniej czymś takim była niewątpliwie debata w Końskich, która bardzo mocno uderzyła w Rafała Trzaskowskiego. Ta historia może być czymś podobnym? – pytał red. naczelny "Do Rzeczy".

– Do tej pory te ataki były z zewnątrz. Tymczasem tu impuls wyszedł od samego kandydata, który zupełnie niepotrzebnie powiedział, że ma jedno mieszkanie. Po co tak mówił? – dodawał Paweł Lisicki.

– Też początkowo uznałem, że to taki shitstorm i nic wielkiego z tego nie będzie, ale operacja jest chyba bardziej przemyślana. Po zapoznaniu się ze statystykami zachwiało się moje przekonanie wynikające z wcześniejszych doświadczeń. Odpalanie jakiejś bomby, która ma zdyskredytować jednego z kandydatów tuż przed wyborami, na ogół kończyło się tak, że wybuchała ona w rękach tych, którzy próbowali ją odpalić. Trudno powiedzieć, jak będzie teraz. Okazało się, że temat się przebił i ma bardzo dużo wzmianek oraz przewagę komentarzy negatywnych. Pytanie, ile z tego jest nastrojem autentycznym, a na ile narracją – mówił Rafał Ziemkiewicz.

Zobacz najnowszy odcinek programu "Polska Do Rzeczy"!