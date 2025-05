Lisicki: Przerażenie w sztabie Trzaskowskiego. Ziemkiewicz: Tusk ujawnił szaleństwo

Na portalu Onet ukazał się w poniedziałek tekst Andrzeja Stankiewicza i Jacka Harłukowicza pt. "Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu". "Karol Nawrocki uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz – tak twierdzą jego ówcześni koledzy z ochrony, z którymi rozmawiał Onet. Ze względu na obawy o własne bezpieczeństwo nasi rozmówcy chcą pozostać anonimowi. Ale biorą odpowiedzialność za swe słowa – deklarują, że są gotowi złożyć zeznania przed sądem" – czytamy w artykule.

Karol Nawrocki pozwał portal Onet.pl za teksty dotyczące jego pracy w sopockim Grand Hotelu. Pismo w tej sprawie zaprezentował poseł PiS, Andrzej Śliwka. – Dr Karol Nawrocki przez swoich pełnomocników, przez kancelarią Gotkowicz Kosmus Kuczyński złożył, składa pozew o naruszenie dóbr osobistych wynikający z treści tych kłamliwych, oszczerczych artykułów, kierowanych wobec niego, ale także składa prywatny akt oskarżenia – powiedział poseł PiS.

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" o ostatnich atakach na Karola Nawrockiego rozmawiali Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz. – Biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej znajdował się Rafał Trzaskowski po I turze, a więc niewielka przewaga nad Karolem Nawrockim, jak również wysokie wyniki Mentzena i Brauna sprawiły, że Trzaskowski coś musiał zrobić. Uważam, że te ostatnie ataki na Nawrockiego to właśnie element tego scenariusza – wskazywał red. naczelny "Do Rzeczy".

– Myślę, że to dość rozpaczliwe. Ta wielka afera, którą żyją platformersi, to bardziej na użytek wewnętrzny, niczym Hitler i Wunderwaffe. Okazało się, że Wunderwaffe jest z recyklingu, bo oskarżenie Karola Nawrockiego jest dość głupie – ocenił Rafał Ziemkiewicz. – Kilka miesięcy temu o tym samym czytałem w "Gazecie Wyborczej" – dodawał Lisicki. – I to nie zażarło, bo jest głupie. Wszystko polega na skojarzeniach – mówił Ziemkiewicz.