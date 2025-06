Lisicki i Ziemkiewicz o różnicach i podobieństwach między Giertychem a Urbanem

Część polityków Koalicji Obywatelskiej uważa, że powinno nastąpić ponowne liczenie głosów w wyborach prezydenckich. 16 czerwca był ostatnim dniem, w którym obywatele mogli złożyć protest przeciwko ważności wyboru prezydenta.

Europoseł KO mec. Michał Wawrykiewicz przekazał, że komitet wyborczy Rafała Trzaskowskiego złożył protest do Sądu Najwyższego, bez wskazania izby oraz z wnioskiem o wyłączenie wszystkich sędziów z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Wcześniej podobne działania zapowiedział członek sztabu kandydata KO, wiceszef MON Cezary Tomczyk, wskazując m.in. na odwrotne przypisanie głosów kandydatom w drugiej turze w komisjach w Krakowie i Mińsku Mazowieckim, "drastyczny wzrost" liczby głosów nieważnych oraz "niewytłumaczalny wzrost głosów nieważnych z podwójnym znakiem X tam, gdzie Trzaskowski wygrywał w pierwszej turze".

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

– Teoria pod tytułem "Unieważniamy wybory prezydenckie" niby się rozwija. Mówię "niby", bo mam wrażenie, że pewne gesty i ruchy są wykonywane jakby naprawdę Platforma Obywatelska miała unieważnić wybory prezydenckie, ale jest to robione na pół gwizdka. Komitet wyborczy Rafała Trzaskowskiego zgłosić już oficjalnie protest wyborczy. Niby pojawiła się masa protestów, ale wszystko na zasadzie, że można pobrać z internetu odpowiedni dokument, podpisać i wysłać. Roman Giertych niby się sroży – wymieniał redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki w nowym odcinku programu "Polska Do Rzeczy". – Ale wszystko "niby" – podkreślił Rafał Ziemkiewicz.

Jak zauważył publicysta tygodnika "Do Rzeczy", protest komitetu Trzaskowskiego dotyczy dwóch komisji. – W zasięgu jest tu zmiana wyników o kilkaset głosów ewentualnie – zaznaczył. Ziemkiewicz zwrócił uwagę, że obecna ekipa rządząca posługuje się "starymi metodami", aby podważać wybór Karola Nawrockiego na głowę państwa.

Zobacz najnowszy odcinek programu "Polska Do Rzeczy" Pawła Lisickiego i Rafała Ziemkiewicza!