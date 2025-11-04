Lisicki: Tuskowi wali się koalicja. Ziemkiewicz: Chaos narasta coraz szybciej
Źródło: DoRzeczy.pl
Lisicki i Rafał Ziemkiewicz pochylili się w nowym "Polska Do Rzeczy" nad polityczną kondycją partii koalicji rządzącej, w tym Polski 2050 i Lewicy.

W najnowszym odcinku z serii "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz komentowali sytuację na polskiej scenie politycznej w kontekście tego, co dzieje się w ostatnim czasie koalicji rządzącej. Punktem wyjścia była najprawdopodobniej dobiegająca końca obecność na szczytach władzy lidera Polski 2050 Szymona Hołowni. Co dalej z jego partią? Jaka jest sytuacja w PSL na krótko przed partyjnym kongresem? Czy lewica Zandberga może zepchnąć pod próg lewicę Czarzastego?

