Lisicki: Tuskowi wali się koalicja. Ziemkiewicz: Chaos narasta coraz szybciej

W najnowszym odcinku z serii "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz komentowali sytuację na polskiej scenie politycznej w kontekście tego, co dzieje się w ostatnim czasie koalicji rządzącej. Punktem wyjścia była najprawdopodobniej dobiegająca końca obecność na szczytach władzy lidera Polski 2050 Szymona Hołowni. Co dalej z jego partią? Jaka jest sytuacja w PSL na krótko przed partyjnym kongresem? Czy lewica Zandberga może zepchnąć pod próg lewicę Czarzastego?