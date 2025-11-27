Lisicki: PiS w stanie paraliżu. Ziemkiewicz: Rośnie Braun i Konfederacja

To zjazd szczególnie bolesny. Może nie są to spektakularne spadki, ale trwałe. Zgodnie z zasadą, że tam, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, nagle na sporze PiS z Konfederacją zaczął zyskiwać Grzegorz Braun – mówi Rafał Ziemkiewicz.
Niedawno media rozpisywały się o konflikcie wewnątrz PiS. "Frakcja" Mateusza Morawieckiego ma być zwalczana przez grupę innych, bliskich prezesowi polityków, co miało wpłynąć na odsunięcie byłego premiera na dalszy tor przez Jarosława Kaczyńskiego. W sobotę w warszawskim Centrum Prasowym Foksal odbyło się inauguracyjne spotkanie programowe PiS w ramach cyklu "Myśląc Polska: Alternatywa 2.0". W programie zapowiadano panel "Dezinformacje i manipulacje w polityce rządu Donalda Tuska" z udziałem Przemysława Czarnka i Mateusza Morawieckiego, jednak były premier ostatecznie się nie pojawił. Absencja ma mieć związek z odsunięciem go od rady programowej.
Źródło: DoRzeczy.pl