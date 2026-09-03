Lisicki: Demokratyczni socjaliści - nowa plaga w USA. Ziemkiewicz: Radykalna odpowiedź na Trumpa

Z sondażu Ipsos dla agencji Reuters wynika, że poparcie wśród Amerykanów dla prezydenta Donalda Trumpa utrzymuje się na najniższym poziomie i wynosi 33 proc. Taki sam rezultat odnotowano w sondażu sprzed tygodnia. To najniższy wynik odnotowany w sondażach przeprowadzonych przez Ipsos podczas pierwszej i drugiej kadencji Donalda Trumpa.