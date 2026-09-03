Lisicki: Demokratyczni socjaliści - nowa plaga w USA. Ziemkiewicz: Radykalna odpowiedź na Trumpa

Bardzo ciekawe zjawisko następuje obecnie w Stanach Zjednoczonych (...) nieprawdopodobny wzrost poparcia demokratycznych socjalistów – mówi Paweł Lisicki w najnowszym odcinku "Polski Do Rzeczy".
Z sondażu Ipsos dla agencji Reuters wynika, że poparcie wśród Amerykanów dla prezydenta Donalda Trumpa utrzymuje się na najniższym poziomie i wynosi 33 proc. Taki sam rezultat odnotowano w sondażu sprzed tygodnia. To najniższy wynik odnotowany w sondażach przeprowadzonych przez Ipsos podczas pierwszej i drugiej kadencji Donalda Trumpa.
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