Papież Franciszek apeluje do księży. Chodzi o koronawirusa

Ojciec święty zaapelował do duchownych katolickich, aby "mieli odwagę wyjść i odwiedzić chorych" oraz "towarzyszyć personelowi medycznemu i wolontariuszom w wykonywanej przez nich pracy".

BBC zwraca uwagę, że apel papieża zdaje się stać w sprzeczności z zarządzeniem włoskiego rządu, który wymaga od swoich obywateli ograniczenia podróży i unikania kontaktu z chorymi.

We wtorek Watykan ogłosił, że Plac Świętego Piotra, a także jego bazylika będą zamknięte dla turystów do 3 kwietnia.

Liczba ofiar koronawirusa we Włoszech wzrosła z 366 do 463. Jest to drugi kraj po Chinach, w którym śmiertelność wywołana przez SARS-CoV-2 jest najwyższa.