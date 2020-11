Trwają modlitwy ekspiacyjne na stulecie wprowadzenia aborcji

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, co roku dokonywanych jest ok. 50 mln aborcji. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 50 lat zabito 2,5 mld nienarodzonych dzieci.

Na całym świecie odmawiana jest dziś modlitwa ekspiacyjna za grzechy aborcji. Wierni przepraszają Boga w setną rocznicę legalizacji zabijania nienarodzonych dzieci. Proceder został wprowadzony 18 listopada 1920 roku w Związku Radzieckim. Legalizacja zabijania dzieci nienarodzonych była realizacją założeń programowych Włodzimierza Lenina. Z czasem kolejne kraje legalizowały aborcję. Modlitwa ekspiacyjna ze grzechy zabijania nienarodzonych jest dziś odmawiana m.in. w Rosji, Kazachstanie, na Białorusi i Ukrainie. W Polsce wierni przepraszali Boga za ten proceder na początku listopada podczas inicjatywy „Różaniec do Granic Nieba”. Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Polska, wskazała, że aborcja zabija obecnie najwięcej istnień ludzkich. – Powinniśmy przepraszać, ponieważ w Polsce też wiele milionów dzieci zginęło i też szliśmy według zdradzieckiej wskazówki, wprowadzając legalizację tzw. aborcji. (…) Prosimy Pana Boga o pomoc w przezwyciężeniu tego (procederu – red.), bo obecnie najwięcej istnień ludzkich ginie wskutek tzw. aborcji. Trzeba mieć tego świadomość i robić wszystko, żebyśmy nie zabijali się nawzajem – zaznaczyła Ewa Kowalewska. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, co roku dokonywanych jest ok. 50 mln tzw. aborcji. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 50 lat zabito 2,5 mld nienarodzonych dzieci. Czytaj także:

