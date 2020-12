Nowenna do św. Andrzeja Boboli w czasie epidemii pod patronatem KEP

"To co teraz przeżywamy – czas pandemii, i to co dzieje się w naszej Ojczyźnie, wymaga modlitwy. Dlatego rozpoczynamy Nowennę za jego wstawiennictwem. I właśnie poprzez Nowennę będziemy modlić się o jedność w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. A także za tych, którzy są dotknięci pandemią" – powiedział ks. Waldemar Borzyszkowski SJ, kustosz Sanktuarium Narodowego św. Andrzeja Boboli w Warszawie.

Ks. Borzykowski przypomniał, że św. Andrzej Bobola jest Patronem Polski i Patronem Jedności. W latach 1625-1629 był on duszpasterzem w czasie epidemii w Wilnie niosąc chorym pomoc duchową i materialną.

"Wzywajmy z wiarą wstawiennictwa św. Andrzeja Boboli, aby wyprosił nam u Boga ustanie epidemii, która spowodowała cierpienie i śmierć tak wielu osób w Polsce i na świecie. Prośmy go również o zgodę w naszej Ojczyźnie, abyśmy zaczęli na siebie patrzeć z szacunkiem i życzliwością" – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak SJ.

Do włączenia się w ogólnopolską "Nowennę do św. Andrzeja Boboli w czasie epidemii" zaproszone są wszystkie parafie w Polsce. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki objął ogólnopolską Nowennę patronatem Konferencji Episkopatu Polski.

Nowenna o ustanie epidemii przy relikwiach św. Andrzeja Boboli w Sanktuarium Narodowym była odmawiana w marcu b.r. za pośrednictwem transmisji internetowej. Zgromadziła ona w sieci ponad 200 tysięcy osób.

Czytaj także:

Męczeństwo i chwała Andrzeja Boboli. Tylko jedna rzecz mogła go ocalićCzytaj także:

Abp Gądecki: Ojciec Święty został cynicznie oszukany przez ludzi