USA: Dom pomocy dla samotnych matek. Inicjatywa diecezji i środowisk pro-life

„Przywracamy nadzieję, ratujemy życie” – brzmi dewiza otwartego 11 sierpnia Domu św. Klary w hrabstwie Greenville w stanie Karolina Południowa. Dom otwarto w święto jego patronki, a błogosławieństwa dokonał bp Robert Guglielmone przy obecności działaczy pro-life, którzy byli zaangażowani w inicjatywę.

Miejsce powstało, aby nieść pomoc samotnym kobietom, które nie czują się na siłach do samodzielnego życia po urodzeniu dziecka lub przeżywają poważny kryzys związany z ciążą. Dom, prowadzony przez diecezję Charleston, pomieści do ośmiu kobiet wraz z dziećmi, które będą mogły przebywać w nim do dwóch lat po porodzie.

Wiara i siła św. Klary z Asyżu

Bp Guglielmone wyraził wdzięczność do Boga, że po ponad dekadzie starań udało się doprowadzić inicjatywę do końca. Hierarcha zwrócił uwagę na siłę i determinację, jaką odznaczała się patronka domu. „Św. Klara jest również znana jako kobieta o silnej wierze, która nigdy się nie poddaje i która w Panu pokłada całą swoją ufność, że w taki czy inny sposób, w najtrudniejszych okolicznościach, Pan zawsze dopomoże” – powiedział.

Celem inicjatywy jest nie tylko pomoc materialna, ale przede wszystkim stworzenie atmosfery pełnej miłości i wsparcia, która pozwoli przezwyciężyć kryzys i przygotować się do samodzielnego życia. „Pod koniec pobytu w Domu Radosnej Nadziei św. Klary będziesz wyposażona w umiejętności potrzebne do zadbania o siebie i swoje dzieci. Dom pomoże ci nawiązać więź z dzieckiem, oferując jednocześnie program edukacyjny i system wsparcia, który wzmocni cię w drodze do niezależnego życia” – czytamy na stronie internetowej domu. W domu będą pracowały dwie zakonnice ze zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła.

Dom jest małym wyrazem tego „co można zrobić i co zostanie zrobione, kiedy nienarodzone dzieci będą chronione przez prawo i pozwoli się im żyć życiem, które Bóg im daje, kiedy ich matki są kochane tak, jak na to zasługują” – powiedziała podczas otwarcia Marjorie Dannenfelser, dyrektor organizacji pro-life Susan B. Anthony List.

