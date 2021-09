Biskup ostrzega: "Transpłciowe" kobiety wstępują dla seminariów

Amerykański episkopat odkrył przypadki, w których kobiety ukrywające się pod „transseksualną tożsamością”, czyli podające się za mężczyzn po przejściu procedury „zmiany płci”, zostały przyjęte do seminariów duchownych i zgromadzeń życia konsekrowanego. O sprawie poinformował abp Jerome Listecki, przewodniczący komisji ds. kanonicznych przy USCCB (Konferencji Amerykańskich Biskupów Katolickich).

Podrobiona dokumentacja transseksualnych „mężczyzn”

W jednym z przypadków, jak donosi abp Listecki, kobieta dostarczyła podrobioną dokumentację odnośnie przyjętych w Kościele sakramentów, aby udowodnić swoją rzekomą męską tożsamość. Zresztą, we wszystkich odkrytych przypadkach, okazane dokumenty medyczne czy parafialne były na tyle sfałszowane lub wybiórcze, że nie wskazywały na oszustwo co do płci „kandydatów” na osoby duchowne.

Jak na razie episkopat nie zdradził więcej szczegółów na temat miejsc, w których doszło do tych odkryć, nie wiemy zatem, w których seminariach i instytutach miało to miejsce, ani czy dotyczy to wyłącznie Stanów Zjednoczonych.

Akceptacja „transpłciowości” w zborach protestanckich

O ile katolicki episkopat podjął w tej sprawie interwencję, o tyle w różnych denominacjach protestanckich w USA istnieje otwarte przyzwolenie dla „transseksualizmu”. Protestanci urządzają nawet specjalne ceremonie powtórzenia obietnic chrzcielnych dla osób, które „zmieniły” swoją „tożsamość płciową”. Niemniej należy pamiętać, że i katoliccy biskupi mają na swoim koncie niejeden eksces związany z popieraniem ideologii LGBT.

Abp Jerome Listecki został zachęcony przez episkopat do skierowania specjalnego ostrzeżenia do amerykańskich biskupów przed nowym rokiem seminaryjnym. Hierarcha zasugerował możliwość zlecenia przez lokalnego biskupa wykonywania badań DNA w przypadku wątpliwości co do płci osoby kandydującej do stanu kapłańskiego.

