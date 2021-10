"Nie mogę się doczekać". Znany anglikański "biskup" przyjmie święcenia w Kościele

Pochodzący z Pakistanu Michael Nazir-Ali, konwertyta z islamu, który przez lata zyskał sobie szacunek pełniąc funkcję „biskupa” w brytyjskiej wspólnocie protestanckiej, zdecydował się konsekwentnie kontynuować drogę nawrócenia, co doprowadziło go do powrotu na łono Kościoła. Były anglikanin wkrótce przyjmie święcenia kapłańskie i będzie pełnił posługę w Ordynariacie Personalnym Matki Bożej z Walsingham. „[Wierzę, że] anglikańskie pragnienie przylgnięcia do nauczania apostolskiego, patrystycznego i soborowego można teraz najlepiej podtrzymywać w ordynariacie” – skomentował. Nazir-Ali jest żonaty i ma dwóch synów.

- Służba w Kościele Pakistanu, ogólnie na Bliskim Wschodzie, w Kościele Anglii i w szerszej Wspólnocie Anglikańskiej pozostaje dla mnie cenna i widzę to jako kolejny krok w służbie naszego wspólnego Pana i Jego ludu. W tej chwili proszę o modlitwę, ponieważ nadal modlę się za wszystkie części Kościoła – powiedział konwertyta.

Konserwatywny przywódca

W momencie przechodzenia do Kościoła Michael Nazir-Ali jest już emerytowanym „biskupem” wspólnot anglikańskich, który zbudował swoją pozycję jako konserwatywny lider i autorytet w kwestiach islamu. Z powodu sprzeciwu wobec swojej pierwotnej religii nieraz narażał się na krytykę i wchodził w spory z władzą świecką. Muzułmanie grozili mu śmiercią, kiedy skrytykował zamknięte obszary przestępczości, które tworzą oni w brytyjskich miastach. Twierdził także, że chrześcijanie nie dokładają wystarczających starań, by nawracać wyznawców islamu.

Nazir-Ali jest również znany ze stanowiska pro-life i krytyki aborcji oraz in vitro. Sprzeciwiał się mianowaniu homoseksualistów przywódcami we wspólnocie anglikańskiej. Występował także przeciwko krytycznej teorii rasy i zachodniej kulturze negacji (cancel culture). Ze względu na jego pozycję i osiągnięcia uznaje się, że jest to najwybitniejszy anglikański konwertyta od wielu lat.

