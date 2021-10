"Trzy zagrożenia synodalności". Abp Gądecki otworzył "drogę synodalną" w Poznaniu

Rozpoczynając fazę diecezjalną „procesu synodalnego” zmierzającego do Synodu Biskupów w roku 2023, który odbędzie pod hasłem „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”, abp Stanisław Gądecki powiedział, że jako Kościół polski „rozpoczynający tę drogę, jesteśmy wezwani, by stać się ekspertami w sztuce spotkania”.

- Nie w organizowaniu wydarzeń, czy teoretycznych rozważań, ale przede wszystkim w poświęcaniu czasu na spotkanie z Panem i promowaniu spotkań między sobą. Czasu, aby uczynić przestrzeń dla modlitwy, dla adoracji, czasu na to, co Duch chce powiedzieć Kościołowi. By dać się poruszyć pytaniami sióstr i braci, by pomagać sobie nawzajem, aby ubogacała nas różnorodność charyzmatów, powołań i posług – tłumaczył przewodniczący episkopatu.

Synodalność, czyli „spotykanie, słuchanie i rozeznawanie”

Spotykanie, słuchanie i rozeznawanie – tymi czasownikami abp Gądecki opisał wyzwania stojące obecnie jego zdaniem przed Kościołem. Przywołał sceny z Ewangelii, w których Pan Jezus spotyka ludzi i rozmawia z nimi, odpowiadając na ich duchowe i egzystencjalne dylematy. „Zadajmy sobie pytanie: jak my w Kościele słuchamy? Czy pozwalamy ludziom wyrażać siebie, kroczyć w wierze, nawet jeśli mają trudne drogi życiowe, bez odrzucenia czy osądzania?” – kontynuował.

Ta droga rozeznawania duchowego, jak przekonywał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, niesie jednak ze sobą pewne zagrożenia. Autor homilii powołał się na trzy zagrożenia wymienione w tym kontekście przez papieża Franciszka. Są nimi formalizm, intelektualizm i pokusa bezczynności, a stanowią one przeszkody w synodalnym dziele „odnowy” Kościoła.

Synod „inkluzywny”

Aby uniknąć tych przeszkód, abp Gądecki zwrócił się do Boga w synodalnej modlitwie: „Przyjdź Duchu Święty. Ty, który wzbudzasz nowe języki i kładziesz w nasze usta słowa życia, ustrzeż nas, byśmy nie stawali się Kościołem – muzeum, pięknym, lecz niemym, z tak wielką przeszłością i tak małą przyszłością. Przyjdź do nas, abyśmy w doświadczeniu synodalnym nie dali się ogarnąć rozczarowaniu, nie rozwodnili proroctw, nie sprowadzili wszystkiego do jałowych dyskusji. Przyjdź, Duchu miłości, otwórz nasze serca na słuchanie. Przyjdź, Duchu świętości, odnów święty lud Boży. Przyjdź, Duchu Stworzycielu, i uczyń nowym oblicze ziemi. Amen”.

O szerokim zakresie „włączania” do procesu synodalnego mówił biskup Piotr Jarecki z okazji inauguracji „drogi synodalnej” w diecezji warszawskiej. „Jeżeli środowiska LGBT wyrażą wolę zaangażowania w synod, nie wykluczymy ich. Niech przepracują te tematy i niech prześlą wyniki dyskusji do nas. Nikogo nie wykluczamy” – zapewnił hierarcha.

Czytaj też:

"Kościół, który słucha". Papież zainaugurował 2-letnią „drogę synodalną”Czytaj też:

Droga synodalna: Homo-związki przegłosowane. Nagłe zerwanie obradCzytaj też:

Abp Gądecki przyjął delegację kontrowersyjnego Kongresu Katoliczek i Katolików