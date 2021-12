Indie: Zgromadzenie Matki Teresy z Kalkuty na celowniku nacjonalistycznych władz

Likwidacja grozi założonemu przez Matkę Teresę z Kalkuty Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Miłości. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, kierowane przez nacjonalistyczno-hinduistyczne ugrupowanie premiera Narendry Modiego, nie przedłużyło siostrom licencji działalność, pozwalającej m. in. pozyskiwać fundusze z zagranicy.

Misjonarki Miłości osłabiają hinduizm „pod pozorem dobroczynności”?

Wniosek został odrzucony w Boże Narodzenie, po czym władze podały, że powodem były „niekorzystne sygnały” podczas rozpatrywania wniosku. Zdaniem przedstawicieli nacjonalistycznego rządu Misjonarki Miłości prowadzą nielegalną (w myśl tzw. ustawy antykonwersyjnej) działalność „pod pozorem dobroczynności”.

Jeżeli licencja (trwająca do 31 grudnia) nie zostanie przedłużona, działalność zgromadzenia zakończy się w majestacie indyjskiego prawa. Decyzji władz sprzeciwiła się liderka opozycji i premier stanu Bengal Zachodni, Mamata Banerjee. Polityk wyraziła „zaszokowanie” postawą władz państwowych. „22 tysiące ich podopiecznych i pracowników zostało bez jedzenia i leków. Chociaż prawo jest najważniejsze, wysiłki humanitarne nie mogą być naruszane” – napisała na Twitterze.

Premier Narendra Modi chce „zadowolić bigotów”

Niechętni wobec rządu komentatorzy zwracają uwagę na niepokojący przechył ideologiczny ze strony rządu Narendry Modiego. „Cieszę się, że Matki Teresy przy tym nie ma, ponieważ musiałaby na to wszystko patrzeć. Osobiście uważam, że pan Modi popełnia błąd poświęcając pozycję międzynarodową, na którą pracował tylko po to, by zadowolić bigotów” – ocenił dziennikarz Vir Sanghvi.

Mające ponad 70 lat tradycji zgromadzenie w Kalkucie, które regularnie pomaga tysiącom osób, zostało oskarżone o nawracanie dziewcząt, które korzystają z jej posługi. Jest to wyraz konsekwentnie realizowanej polityki nacjonalistyczno-hinduistycznych władz, które nakłanianie do porzucenia państwowej religii uważają za przestępstwo. Decyzja o nieprzedłużeniu licencji zapadła niecałe dwa miesiące po „bardzo ciepłym” spotkaniu premiera Modiego z papieżem Franciszkiem, podczas którego temat prześladowań chrześcijan w Indiach nie pojawił się.

Czytaj też:

New York Times: W Indiach zapanowała "antychrześcijańska histeria"Czytaj też:

Hinduiści prześladują chrześcijan: Ksiądz zaatakowany maczetą, płoną książkiCzytaj też:

Indie: Hinduistyczni nacjonaliści zaatakowali chrześcijańską szkołę