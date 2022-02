Kanada: Biskupi Quebecu "zaniepokojeni" segregacją sanitarną. Ale ją wprowadzili

Biskupi kanadyjskiej prowincji Quebec wydali obszerny list, w którym objaśniają swoje stanowisko w kwestii przymusu szczepień i segregacji sanitarnej wprowadzonych przez lokalny rząd. „W obecnych okolicznościach wydaje nam się rozsądne akceptowanie pewnych kompromisów, które przyczyniają się do bezpieczeństwa i zdrowia wszystkich” – oświadczyli zgodnie.

Bierny sprzeciw biskupów z Quebecu

„W tej chwili akceptujemy, że paszporty szczepionkowe są wymagane, aby uzyskać dostęp do miejsc kultu, nawet jeśli ten środek nas głęboko niepokoi. Pozostajemy jednak w kontakcie z władzami rządowymi, aby przypominać im, że ten wymóg jest sprzeczny z naszymi przekonaniami i zapewnić, że zostanie zniesiony, gdy tylko będzie to bezpieczne” – dodali sygnatariusze w osobach pięciu biskupów.

W swoim „biernym sprzeciwie” hierarchowie powołali się na prawo wolności religijnej, wedle którego katolicy nie powinni być zmuszani do postępowania wbrew swojemu sumieniu, uznali jednak, że to prawo „może wyjątkowo podlegać czasowym ograniczeniom dla dobra wspólnego”.

Segregacja sanitarna pogwałceniem wolności religijnej

„Zdajemy sobie sprawę, że wielu wiernych uważa, że ten wymóg stanowi niedopuszczalną dyskryminację, która pozbawia osoby nieszczepione prawa do wolności religijnej. To wykluczenie wydaje się im niezgodne z samą istotą wspólnoty wierzących, powołanych do bycia gościnnymi, współczującymi i otwartymi na różnorodność” – podkreślili biskupi.

W całym długim liście biskupów z Quebecu ani razu nie pada nazwa „Konwój Wolności”, a jego autorzy pomijają milczeniem trwający w kraju narodowy zryw przeciwko tyranii covidowych restrykcji i przymusowi szczepień. Protest ten poparło jak dotąd dwóch hierarchów Kościoła: bp Joseph Strickland z Teksasu i były nuncjusz papieski w USA, abp Carlo Maria Viganò.

