Franciszek: Pokój jest darem Ducha Świętego

W trakcie rozważań przed modlitwą Regina Caeli Ojciec Święty nawiązał do słów zawartych we fragmencie Ewangelii VI niedzieli wielkanocnej – "Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam" (J 14, 27).

Papież zaznaczył, że Pan Jezus wypowiada te słowa przed swą męką, kiedy Judasz wyszedł, aby Go zdradzić, Piotr ma się Go zaprzeć, a prawie wszyscy inni mają Go opuścić. Wiedząc o tym ukazuje, że łagodność jest możliwa także w najtrudniejszym momencie; "i chce, abyśmy również my tak się zachowywali" –podkreślił Franciszek.

Papież: Pokój to boża obecność w nas

Papież podkreślił, że sami nie jesteśmy w stanie zachować pokoju, że potrzebujemy pomocy, daru.

– Pokój, który jest naszym działaniem, jest przede wszystkim darem Boga… Jest to Duch Święty, ten sam, który jest Duchem Jezusa. Jest to Boża obecność w nas, jest to Boża «moc pokoju». To On rozbraja serce i napełnia je pokojem ducha. To On rozprasza rygoryzm i gasi pokusy atakowania innych. To On nam przypomina, że obok nas są bracia i siostry, a nie przeszkody i przeciwnicy. To On daje nam siłę, aby przebaczyć, aby zacząć od nowa. I to z Nim stajemy się mężczyznami i kobietami pokoju – stwierdził Ojciec Święty.

– Im bardziej niespokojne jest nasze serce, im bardziej odczuwamy w sobie podenerwowanie, niecierpliwość, gniew, tym bardziej musimy prosić Pana o Ducha pokoju. Uczmy się mówić każdego dnia: «Panie, obdarz mnie Twoim pokojem, daj mi Ducha Świętego». Prośmy o to również dla tych, którzy żyją obok nas, dla tych, których spotykamy na co dzień, i za przywódców narodów – powiedział Franciszek przed odmówieniem modlitwy Regina Caeli i udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa.

