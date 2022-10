Franciszek zwrócił się bezpośrednio do Polaków. Wspomniał o Janie Pawle II

– Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Październik jest poświęcony modlitwie różańcowej. Odmawiając tę modlitwę, pozwólcie, by wasze życie i wasze codzienne wybory były opromienione przez Chrystusa, który jest blaskiem Prawdy. Kontemplując tajemnice światła, wspomnijcie św. Jana Pawła II, który dołączył je do rozważań innych momentów życia Pana Jezusa. Z serca wam błogosławię – mówił papież.

Franciszek: Poprzez dialog z Panem uczymy się rozumieć, czego naprawdę pragniemy

W dzisiejszej katechezie na temat rozeznania Franciszek skupił się na słowie „pragnienie”. Jak wskazał, pochodzi ono od łacińskiego terminu de-sidus, co dosłownie znaczy „brak gwiazdy”, a więc punktu odniesienia, czegoś, "co wskaże kierunek naszemu życiu".

– Prawdziwe pragnienie nie jest chwilowe. Jest tak głębokie, że nie gaśnie w obliczu trudności czy niepowodzeń. Podobnie jak wtedy, gdy jesteśmy spragnieni: póki nie znajdziemy czegoś do picia, nie poddajemy się i robimy wszystko, aby ugasić pragnienie. Uderzające jest to, że Pan Jezus przed dokonaniem cudu często pyta człowieka o jego pragnienie, jak wtedy, gdy zwraca się do paralityka: „Czy chcesz wyzdrowieć?”. Poprzez dialog z Panem uczymy się rozumieć, czego naprawdę pragniemy. W dzisiejszych czasach jesteśmy bombardowani tysiącem propozycji i projektów, a to może doprowadzić do rozproszenia uwagi. Wiele osób cierpi, ponieważ nie potrafi rozpoznać swojego najgłębszego pragnienia. Wówczas pojawia się ryzyko zmarnowania danych nam cennych szans i ostatecznie nie jesteśmy w stanie niczego osiągnąć. Spróbujmy dziś odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie Pan Jezus postawił niewidomemu z Jerycha: „Co chcesz, abym ci uczynił?” (Mk 10,51). Prośmy Pana, pamiętając sceny z Ewangelii, aby także w naszym życiu czynił cuda – przemawiał papież.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli: pielgrzymi z diecezji włocławskiej; z diecezji tarnowskiej; z diecezji rzeszowskiej; z Polskiej Misji Katolickiej w Münster, z Niemiec; z parafii pw. Józefa Rzemieślnika w Rytrze; pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piwnicznej-Zdroju a także pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

