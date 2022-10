Papież Franciszek: Miłosierdzie Boże ocali świat

W środę odbyła się kolejna audiencja Ojca Świętego Franciszka. Papież mówił o poznawaniu samego siebie. Wskazał, że człowiek bardzo często chowa się za "maską pozorów", szczególnie przed sobą samym.

– Poznanie samego siebie nie jest trudne, ale jest żmudne: zakłada cierpliwe badanie wnętrza. Wymaga umiejętności zatrzymania się, "wyłączenia autopilota", aby zyskać świadomość dotyczącą naszego sposobu postępowania, uczuć, które w nas są, powtarzających się myśli, które nas warunkują, często bez naszej wiedzy. Wymaga też rozróżnienia emocji od władz duchowych. "Czuję" to nie to samo, co "jestem przekonany"; "czuję, że" to nie to samo, co "chcę". W ten sposób dochodzimy do uznania, że pogląd, który mamy o sobie i rzeczywistość, nie pokrywają się ze sobą – tłumaczył Franciszek.

Papież: Uczmy się rozpoznawać, co nasyca nasze serce

Papież porównał życie duchowe do świata cyfrowego. Tak jak potrzebujemy haseł do programów, tak również istnieją hasła, czyli słowa, które poruszają szczególnie nasze serca, dotykając przestrzeni, które są w nas wrażliwe. Ważne jest, aby poznać te "hasła", by chronić siebie i swojego ducha, przed tymi, którzy będą ich używać, by nas zwieść – podkreślał Ojciec Święty.

– Pomocą w tym jest rachunek sumienia, czyli dobry nawyk spokojnego odczytania na nowo tego, co dzieje się w naszym dniu, ucząc się dostrzegania w naszych ocenach i wyborach tego, do czego przywiązujemy największą wagę, czego szukamy i dlaczego, i co w końcu znajdujemy. Przede wszystkim ucząc się rozpoznawania tego, co nasyca serce. Co nasyca moje serce? Ponieważ tylko Pan może dać nam potwierdzenie, ile jesteśmy warci. Mówi nam to każdego dnia z krzyża: umarł za nas, aby pokazać nam, jak cenni jesteśmy w jego oczach – mówił Papież. Dodał, że nie ma takiej porażki, która byłaby dla Boga przeszkodą, by wziąć nas w ramiona.

Franciszek: Miłosierdzie Boże ocali świat

Franciszek wspomniał też o patronie dnia poprzedniego – św. Franciszku z Asyżu, a także patronce dnia dzisiejszego – św. siostrze Faustynie Kowalskiej, Apostolce Miłosierdzia Bożego. Przy tej okazji zwrócił się do Polaków i zachęcił, by ufali w Miłosierdzie Boże. – Dziś wspominamy w liturgii św. Faustynę Kowalską. Za jej pośrednictwem Bóg pouczył świat, aby szukał ocalenia w Jego miłosierdziu. Pamiętajmy o tym zwłaszcza dzisiaj, myśląc szczególnie o toczącej się wojnie w Ukrainie. Jak powiedziałem w ubiegłą niedzielę na Anioł Pański, ufajcie w Miłosierdzie Boga, który może odmienić serca, i w matczyne orędownictwo Królowej Pokoju – zapewnił Ojciec Święty.

Czytaj też:

Św. Siostra Faustyna Kowalska – święta na dziśCzytaj też:

Catholic Herald: Październikowy Synod w Rzymie będzie katastrofą