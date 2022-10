Wojna na Ukrainie. ONZ potępia Rosję, a Ukraina modli się o pokój

W czwartek 13 października Zgromadzenie Ogólne ONZ przeważającą liczbą głosów przyjęło rezolucję potępiającą rosyjską próbę aneksji części terytorium Ukrainy. "Za" rezolucją opowiedziały się 143 kraje, zaś przeciwko było tylko pięć, w tym Federacja Rosyjska. Jak się okazało, "przeciw" potępieniu Rosji zagłosowały: Syria, Korea Północna, Białoruś i Nikaragua. Z kolei 35 państw wstrzymało się od głosu, wśród nich były między innymi Indie i Chiny.

W środę przed głosowaniem odbyła się debata, w której wziął udział stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Narodach Zjednoczonych abp Gabriele Caccia. – Stolica Apostolska pragnie zwięźle i szczerze wezwać do zakończenia szaleństwa tego konfliktu, który z godziny na godzinę pozbawia życia niewinnych ludzi oraz pogłębia rany między narodami, niszcząc wzajemne zaufanie będące fundamentem międzynarodowego ładu – podkreślał hierarcha.

Ukraina modli się o pokój

Październik to czas modlitwy różańcowej. Także na Ukrainie. Obywatele modlą się o pokój. W czwartek przypadł również trzynasty dzień miesiąca, rocznica ostatnich objawień w Fatimie. Ukraińcy mieli możliwość przypomnienia orędzia Matki Bożej sprzed 105 lat.

W modlitwie fatimskiej wzięli udział m.in. obywatele Lwowa. Nabożeństwo odbyło się w Kaplicy Rosena, w pobliżu kościoła Matki Bożej Gromnicznej, położonego w centrum miasta. Niestety do kościoła nie ma dostępu, dlatego wierni zgromadzili się w kaplicy, nad którą czuwają dominikanie.

Tego dnia, w godzinach wieczornych odbyła się uroczysta Msza św., a po niej procesja, która ze względu na trwającą wojnę była krótsza niż zwykle. Uroczystościom przewodniczył metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki. – Nosimy w sercu i w pamięci ten piękny akt zawierzenia Ukrainy i Rosji przez Ojca Świętego Franciszka Matce Bożej Fatimskiej. Każdego 13-dnia miesiąca modlimy się w dalszym ciągu do Matki Bożej Fatimskiej, która zachęcała nas do nawrócenia, do modlitwy, do pokuty. Także 13 października, w ten ostatni miesiąc, w sposób szczególny będziemy się modlili i prosili Matkę Bożą o pokój dla naszego kraju – zwracał uwagę hierarcha.

