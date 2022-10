Arcybiskup Szewczuk wzywa do modlitwy w dwóch intencjach

Szewczuk zauważył, że w ostatnią sobotę na Ukrainie doszło do masowego ataku rakietowego, który "był gorszy niż fale ataków rakietowych 10 i 11 października". W ciągu zaledwie jednego dnia wróg zniszczył ważne węzły ukraińskiego zaopatrzenia w energię elektryczną w dziewięciu regionach Ukrainy. Są to obwody: winnicki, wołyński, rówieński, charkowski, chmielnicki, kirowohradzki, czernihowski, zaporoski. Ucierpiała również Odessa. Według doniesień, w wyniku ataku terrorystycznego półtora miliona Ukraińców zostało pozbawionych dostępu do elektryczności.

Apel arcybiskupa

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego szczególnie zaapelował do wszystkich ludzi dobrej woli o modlitwę za Chersoń ukraiński. Dziś to miasto nad Dnieprem na południu Ukrainy staje się centrum ogromnej konfrontacji. Okupanci plądrują, niszczą, wypędzają mieszkańców. Zamieniają miejscowość w przyczółek przyszłych ciężkich bitew, w których być może zostanie przelane dużo krwi. – Ale moje serce boli szczególnie z powodu sierot, które pozbawione opieki rodzicielskiej są najbardziej bezbronne, zwłaszcza w okropnościach wojny. Otrzymaliśmy informację, że 46 wychowanków chersońskiego Domu Dziecka jest przymusowo deportowanych do Symferopola. Modlimy się za te sieroty. Odwiecznym obowiązkiem biskupa wspólnoty chrześcijańskiej jest przede wszystkim opieka nad wdowami i sierotami. Módlmy się za te sieroty, które zostały wykradzione z Ukrainy, a następnie wywiezione w nieznane miejsce – apelował arcybiskup Szewczuk.

Duchowy przywódca grekokatolików kontynuował także refleksję nad wizją Ukrainy po zakończeniu wojny. – Wszyscy wiemy, że Ukraina (...) już nie istnieje. Jednak naszym zadaniem jest uczynienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby zarówno Ukraina, jak i świat stały się lepsze – stwierdził ukraiński duchowny.

Czytaj też:

Zełenski powiedział, na jakich warunkach jest gotów negocjować z RosjąCzytaj też:

"Time": Rosja wie o głównym słabym punkcie Ukrainy