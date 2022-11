Dziś w Kościele katolickim Uroczystość Wszystkich Świętych

Skąd się wzięła uroczystość Wszystkich Świętych?

Uroczystość Wszystkich Świętych nie była znana w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Wtedy nie wspominano żadnych świętych. Pierwszą świętą, której zaczęto oddawać cześć, była Najświętsza Maryja Panna. Z czasem zaczęto upamiętniać również męczenników za wiarę.

Kolejnym krokiem w szerzeniu kultu świętych było wspominanie świątobliwych wyznawców: papieży, mnichów, czy dziewic. Za czasów papieża Bonifacego IV uroczystość Wszystkich Świętych zaczęła nabierać większego znaczenia. To Bonifacy IV przekształcił pogańską świątynię, Panteon, w kościół Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Męczenników. Ok. 800 r. wspomnienie Wszystkich Świętych obchodzono w Irlandii i Bawarii. W krajach tych święto przypadało 1 listopada. Cesarz Ludwik, podczas pontyfikatu papieża Grzegorza IV, rozciągnął wspomnienie Wszystkich Świętych na całe swoje państwo.

Kościół powszechny zaczął obchodzić wspomnienie Wszystkich Świętych dopiero w X wieku, za sprawą papieża Jana XI. Od 935 roku uroczystość Wszystkich Świętych nie była jedynie lokalnym świętem Rzymu i niektórych Kościołów.

Warto tutaj zaznaczyć, że kult Świętych nie ma na celu pomijania czci należącej się Bogu. Wręcz przeciwnie, kult Świętych ma pomnażać cześć oddawaną Bogu, ponieważ tu na ziemi, to właśnie święci niejako reprezentują Boga.

Święto znicza, czy Wszystkich Świętych?

Wbrew powszechnej opinii o powadze i zadumie związanej z dniem 1 listopada, uroczystość Wszystkich Świętych jest bardzo radosna. Tego dnia Kościół katolicki wspomina wszystkich tych, którzy osiągnęli wieczne szczęście i mogą przebywać z Bogiem w niebie.

1 listopada Kościół cieszy się z tak dużej rzeszy osób zbawionych. Tych, którzy w swoim życiu wypełnili wolę Bożą i swoim życiem świadczyli o Chrystusie. To są nie tylko osoby, które oficjalnie zostały uznane przez Kościół za święte i błogosławione, ale to także rzesze wiernych, o których Kościół nie wie, a które osiągnęły świętość po śmierci. Święto to jest ważne dla Kościoła katolickiego, gdyż wierni mogą czerpać od świętych przykłady do naśladowania, jednocześnie mając swoich orędowników u Boga.

Dla wielu dzień 1 listopada kojarzony jest ze zniczem i odwiedzaniem cmentarzy, by choć przez chwilę pomodlić się nad grobem bliskich osób i wspomnieć zmarłych krewnych. Jednak warto podkreślić, że uroczystość Wszystkich Świętych, to nie jest, jak się potocznie zwykło mówić, "święto Zmarłych". Tak naprawdę, to w Dzień Zaduszny 2 listopada wspominamy wszystkich zmarłych i modlimy się dla nich o szczęście wieczne. Tzw. "zaduszki" to szczególny dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba.

Uroczystość Wszystkich Świętych ma przypominać, że wszyscy są powołani do świętości. Niezależnie od obranej drogi życia: w małżeństwie, kapłaństwie czy życiu konsekrowanym.

Odpust zupełny za zmarłych

W uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny można uzyskać odpust zupełny za dusze zmarłych. Warunki zyskania odpustu są następujące:

1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,

2) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",

3) dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.,

4) Spowiedź i Komunia św.

Dodatkowo, w oktawie Wszystkich Świętych, od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza, spełniając także powyższe warunki.

Warto zaznaczyć, że w tym roku nie obowiązuje już dekret Penitencjarii Apostolskiej, który przedłużał możliwość uzyskania odpustu na cały listopad.

Litania do Wszystkich Świętych

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl(cie) się za nami

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Święty Michale,

Święty Gabrielu,

Święty Rafale,

Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie,

Wszystkie swięte Duchy niebieskie,

Święty Janie Chrzcicielu,

Święty Józefie,

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,

Święty Piotrze,

Święty Pawle,

Święty Andrzeju,

Święty Janie,

Święty Tomaszu,

Święty Jakubie,

Święty Filipie,

Święty Bartłomieju,

Święty Mateuszu,

Święty Szymonie,

Święty Tadeuszu,

Święty Macieju,

Święty Barnabo,

Święty Łukaszu,

Święty Marku,

Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści,

Wszyscy święci Uczniowie Pańscy,

Wszyscy święci niewinni Młodziankowie,

Święty Szczepanie,

Święty Wawrzyńcze,

Święty Wincenty,

Święty Wojciechu,

Święty Stanisławie,

Święci Fabianie i Sebastianie,

Święci Janie i Pawle,

Święci Kosmo i Damianie,

Święci Gerwazy i Protazy,

Wszyscy święci Męczennicy,

Święty Sylwestrze,

Święty Grzegorzu,

Święty Ambroży,

Święty Augustynie,

Święty Hieronimie,

Święty Marcinie,

Święty Mikołaju,

Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy,

Wszyscy święci Doktorowie,

Święty Antoni,

Święty Benedykcie,

Święty Bernardzie,

Święty Dominiku,

Święty Franciszku,

Święty Kazimierzu,

Wszyscy święci Kapłani i Lewici,

Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy,

Święta Mario Magdaleno,

Święta Agato,

Święta Łucjo,

Święta Agnieszko,

Święta Cecylio,

Święta Katarzyno,

Święta Anastazjo,

Święta Jadwigo,

Wszystkie święte Dziewice i Wdowy.

Wszyscy Święci i Święte Boże, przyczyńcie się za nami

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.

Od zła wszelkiego, wybaw nas Panie

Od grzechu każdego,

Od gniewu Twego,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli,

Od sideł szatańskich,

Od ducha nieczystości,

Od piorunów i nawałnic,

Od plagi trzęsienia ziemi,

Od zarazy, głodu ognia i wojny,

Od grożących niebezpieczeństw,

Od śmierci wiecznej,

Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,

Przez Przyjście Twoje,

Przez Narodzenie Twoje,

Przez Chrzest i święty Post Twój,

Przez Krzyż i Mękę Twoją,

Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,

Przez święte Zmartwychwstanie Twoje,

Przez cudowne Wniebowstąpienie Twoje,

Przez Przyjście Ducha Świętego Pocieszyciela,

W dzień sądu,

My grzeszni Ciebie prosimy.

Abyś nam grzechy odpuścić raczył, Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie

Abyś karanie od nas oddalić raczył,

Abyś nas do pokuty prawdziwej doprowadzić raczył,

Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować go raczył,

Abyś namiestnika apostolskiego i wszystkie duchowne stany w świętej pobożności zachować raczył,

Abyś nieprzyjaciół Kościoła Świętego upokorzyć raczył,

Abyś panującym i rządom chrześcijańskim pokój i zgodę prawdziwą dać raczył,

Abyś całej społeczności chrześcijańskiej pokój i jedność darować raczył,

Abyś wszystkich błądzących do jedności z Kościołem przywrócić i

wszystkich niewiernych do światła Ewangelii doprowadzić raczył,

Abyś nas samych w służbie Twej świętej utwierdzić i zachować raczył,

Abyś umysły nasze ku pożądaniu nieba podnieść raczył,

Abyś wszystkim dobrodziejom naszym uczynność ich wiekuistą zapłatą nagrodzić raczył,

Abyś dusze nasze, braci, krewnych i dobrodziejów naszych od potępienia wiekuistego uchronić raczył,

Abyś urodzaje ziemskie dać i zachować raczył,

Abyś wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek dać raczył,

Abyś nas wysłuchać raczył Synu Boży.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz…

