USA zmieniają przepisy. Pracownice będą mogły wziąć urlop w celu dokonania aborcji

Komisja ds. Równych Szans Zatrudnienia (EEOC) ma zamiar zmienić federalne przepisy dotyczące pracownic w ciąży, tak aby nakładać na pracodawców obowiązek zapewnienia im "rozsądnych przywilejów”, w tym przyznawania urlopów w celu poddania się aborcji. Ostateczna wersja przepisów rozszerza zakres przywilejów, jakie pracodawcy muszą zapewnić w przypadku „ciąży, porodu lub powiązanych schorzeń”, tak aby uwzględnić również decyzje pracownic dotyczące "podjęcia aborcji lub rezygnacji z niej”.

Zasada ma zastosowanie do wszystkich pracodawców z sektora publicznego i prywatnego zatrudniających 15 lub więcej pracowników i jest uzależniona od tego, czy udogodnienia nie stwarzają "nadmiernych trudności w prowadzeniu działalności podmiotu objętego przepisami prawa”.

Zadowolenie aborterów

19th – proaborcyjna organizacja non-profit z zadowoleniem przyjęła zmianę przepisów, stwierdzając, że oznacza ona co najmniej tyle, że pracodawcy muszą zapewnić bezpłatny urlop w celu dokonania aborcji.

Po pierwszym ogłoszeniu planowanej zmiany w Rejestrze Federalnym w sierpniu 2023 r. Komisja wyznaczyła 60 dni na przeprowadzenie konsultacji społecznych. W tym czasie do komisji wpłynęło 54 tys. wniosków przeciwko włączeniu aborcji do katalogu przesłanek uprawniających do otrzymania urlopu. Za taką opcją opowiedziało się 40 tys. osób.

Pomimo wyraźnego sprzeciwu przeciwko "urlopom na aborcję", EEOC stwierdziło, że będzie kontynuować prace nad zmianą przepisów. Komisja wskazała, że choć uznaje, że są to "szczere, głęboko zakorzenione przekonania i często stanowią część przekonań religijnych danej osoby”, to uważa, że decyzja o włączeniu aborcji jest "zgodna z prostym językiem statutu, intencjami Kongresu i przepisami federalnymi".

Czytaj też:

USA: Zróżnicowany obraz sytuacji katolikówCzytaj też:

"Katolik ze stołówki". Mocne słowa pod adresem Bidena