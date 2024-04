Wielka Brytania będzie deportowała nielegalnych migrantów. Ostry sprzeciw biskupów

Przedmiotową umowę Wielka Brytania zawarła z Rwandą w kwietniu 2022 roku. Londyn chce w ten sposób zniechęcić nielegalnych imigrantów do podejmowania prób przedostania się do Wielkiej Brytanii. Na bazie ustanowionych przepisów, do Rwandy będą mogli trafiać wszyscy nielegalni migranci, niezależnie od ich narodowości (wyjątek dotyczy Afgańczyków, którzy w różnym charakterze pracowali dla brytyjskiej armii). To tam będą rozpatrywane ich wnioski o azyl i jeśli mieliby podstawy do uzyskania go, otrzymywaliby go właśnie w Rwandzie, a nie w Wielkiej Brytanii.

Sprzeciw biskupów

We wspólnym oświadczeniu biskupi kwestionują ustawę ze względu na "precedens, jaki ustanawia ona w kraju i w innych krajach w zakresie sposobu, w jaki reagujemy na potrzeby osób najbardziej bezbronnych".

"Dotyczy to ofiar współczesnego niewolnictwa oraz dzieci błędnie uważanych za osoby dorosłe, które mamy obowiązek chronić. Jako przywódcy kościołów chrześcijańskich pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność tym, którzy realizują wezwanie Jezusa, aby nakarmić i ubrać biednych oraz przyjąć przybyszów, poprzez swoją pracę z osobami ubiegającymi się o azyl i uchodźcami, czasami w obliczu sprzeciwu i uprzedzeń” – czytamy w oświadczeniu.

Duchowni odnotowali "ze smutkiem i zaniepokojeniem wzrost wrogości wobec osób przybywających na Wyspy w poszukiwaniu schronienia oraz sposób, w jaki traktowanie uchodźców i osób ubiegających się o azyl wykorzystuje się jako polityczną rozgrywkę".

"Jesteśmy rozczarowani, że życzliwość i wsparcie oferowane przez kościoły i organizacje charytatywne ludziom będącym przedmiotem tej debaty – tym, którzy uciekają przed wojną, prześladowaniami i przemocą, próbując znaleźć bezpieczne miejsce – zostały przez niektórych niesprawiedliwie oczerniane z powodów politycznych. W odpowiedzi na tragiczny atak w Clapham na początku tego roku niektórzy byli ministrowie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, parlamentarzyści i inni komentatorzy starali się przedstawić kościoły i duchowieństwo jako osoby celowo ułatwiające składanie fałszywych wniosków o azyl” – podkreślili chrześcijańscy przywódcy.

Oświadczenie zostało podpisane przez biskupa katolickiego Paula McAleenana, biskupa głównego ds. migrantów i uchodźców katolickich biskupów Anglii i Walii; anglikańskiego arcybiskupa Canterbury Justina Welby'ego; arcybiskupa Yorku Stephena Cottrella; biskupa Southwark, Christophera Chessun; wielebną Lynn Green, Sekretarza Generalnego Związku Baptystów w Wielkiej Brytanii; wielebną dr Tessę Henry-Robinson, Moderatorkę Zgromadzenia Ogólnego Zjednoczonego Kościoła Reformowanego oraz wielebnego Gilla Newtona, przewodniczącego Konferencji Metodystów.

