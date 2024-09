Poruszające zdjęcia ks. Olszewskiego. Księża Sercanie: Bolesne doświadczenie

W piątek sąd odroczył sprawę zażalenia na zatrzymanie ks. Michała Olszewskiego do 18 października. Do sądu wciąż nie trafiły nagrania od policji i ABW. – Obrona dostała dodatkowy tydzień, by złożyć wnioski dowodowe. W tym materiale są pewne braki. Wydaje się, że tego materiału dowodowego trochę my dołożymy, skoro jest taki kłopot ze strony państwa – poinformował w rozmowie z telewizją wPolsce24 obrońca ks. Michała Olszewskiego, mec. Krzysztof Wąsowski.

Media relacjonowały wyprowadzanie kapłana z budynku sądu. Na filmach i zdjęciach widać, że sercanin jest skrajnie wychudzony. Podczas gdy ks. Olszewski był wyprowadzany przez funkcjonariuszy, miał na rękach kajdanki. Wykonywał gest błogosławieństwa w kierunku zgromadzonych przed sądem protestujących, którzy przyszli, aby wyrazić sprzeciw wobec metod stosowanych przez państwo wobec duchownego. Podczas trwającego od końca marca pobytu za kratami, kapłan schudł aż 15 kilogramów.

"Prosimy o wytrwałość"

Księża Sercanie zabrali głos w sprawie sytuacji swojego współbrata, ks. Michała Olszewskiego. "Zdjęcia z przesłuchania ks. Michała w budynku sądu dla Warszawy-Mokotowa, z pewnością wstrząsnęły nie tylko nami, sercanami, ale i całą opinią publiczną. Przeciągające się w czasie procedury dochodzeniowe, zmieniane zarzuty, zmiana sędziów, są dla nas bolesnym doświadczeniem. Jednak największy ból i niepokój budzi stan zdrowia naszego współbrata. Dodatkowo uciążliwą i psychicznie obciążającą staje się niemożność bezpośredniego kontaktu z zatrzymanym. Do chwili obecnej nie pozwolono na spotkanie z osadzonym ks. Michałem naszemu przełożonemu wyższemu – prowincjałowi ks. Sławomirowi Knopikowi SCJ. Jedynym źródłem jakichkolwiek informacji o stanie ks. Michała są jego pełnomocnicy: mec. Krzysztof Wąsowski i mec. Michał Skwarzyński" – napisali Księża Sercanie.

"W całej tej sytuacji pociesza nas fakt Waszej bliskości z nami i ks. Michałem. Wysyłane do Niego listy, zarówno te na adres aresztu śledczego w Warszawie-Służewcu, jak i te nadsyłane do biura prasowego, a także maile, telefony z zapewnieniem o modlitwie i żywej pamięci. To wszystko buduje więź wspólnego ducha w wołaniu do dobrego Boga o sprawiedliwy osąd całej sprawy. Pragniemy w tym miejscu podziękować wszystkim inicjatorom i uczestnikom łańcucha modlitwy różańcowej »Margaretka« w intencji umocnienia, wytrwania w wierze i uwolnienia ks. Michała Olszewskiego SCJ. Kierujemy słowa wdzięczności wobec wszystkich mediów, które uczciwie i niezłomnie ukazują możliwie pełny obraz prowadzonego postępowania prokuratorskiego oraz decyzji sądu w sprawie Funduszu Sprawiedliwości" – czytamy.

"Dzięki przekonaniu w Boże prowadzenie w doświadczeniach ks. Michała, wspólnoty Księży Sercanów, ludzi z nami związanych, następnie wiary w uczciwe i zgodne z prawem prowadzenie postępowania, widzimy nadzieję szybkiego finału tej trudnej sprawy. Wszystkich Was ludzi dobrej woli prosimy o wytrwałość w byciu z nami. Wierzący nie ustawajcie w modlitwie, ofiarach, cierpieniach oddawanych Bogu. Oby niezmiennie, łączyło nas wszystkich głębokie pragnienie życia w świecie sprawiedliwym i pełnym pokoju" – zaapelowali Księża Sercanie.

