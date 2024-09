Rada KEP ds. Społecznych: Apelujemy do organów państwa o zaniechanie degradacji życia społecznego

W poniedziałek 9 września Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Społecznych opublikowała dokument pt. "W trosce o Dom Ojczysty". Dokument został zatwierdzony podczas obrad Rady, które odbyły się 4 września br. w Warszawie.

W stanowisku opublikowanym przez Radę KEP ds. Społecznych zwrócono się do organów państwa. Podjęto takie kwestie jak: łamanie prawa, w tym niewłaściwe traktowanie aresztowanych, ateizację życia publicznego, eliminację etyki ze sfery politycznej oraz rozpowszechnianie wulgarnego języka. Zdaniem KEP wspomniane negatywne zjawiska przekładają się "przekładają się na indywidualne, rodzinne oraz społeczne i narodowe postawy", a także "prowadzą do głębokich podziałów i braku wzajemnego szacunku, konfliktów, alienacji społecznej oraz ignorowania prawa". Podkreślono również, że wspomniane zjawiska przyczyniają się do niszczenia chrześcijańskiej tradycji i dziedzictwa narodowego.

Rada KEP ds. Społecznych: Polska to nasz wspólny dom

Członkowie Rady w swoim stanowisku wymieniali m.in. "łamanie prawa przez organy państwa, w tym niewłaściwe traktowanie aresztowanych, wprowadzanie «prawa» do zabijania człowieka przez poszerzenie możliwości przeprowadzenia aborcji aż do 9. miesiąca życia dziecka, odchodzenie od wartości moralnych w wielu dziedzinach życia społecznego, szerzenie nienawiści, promowanie antagonizmów, zarządzanie konfliktami w przestrzeni społecznej, marginalizowanie znaczenia religii, odbieranie prawa do wyznawania wiary oraz eliminowanie symboli religijnych ze sfery publicznej". W dokumencie nazwano to "ateizacją życia publicznego oraz eliminacją etyki ze sfery politycznej".

W swoim stanowisku członkowie Rady KEP ds. Społecznych zaapelowali o zaprzestanie takich działań, które służą jedynie degradacji życia społecznego, a obywateli zachęcono do aktywnego, zgodnego z Ewangelią udziału w życiu społecznym. "Pamiętajmy, że Polska to nasz wspólny dom, a dziedzictwo chrześcijańskie jest od wieków jego fundamentem" – podkreślono.

Czytaj też:

1. rocznica beatyfikacji rodziny Ulmów. Bp Adam Szal: Rodzina Ulmów była bogata BogiemCzytaj też:

Co z Funduszem Kościelnym? "Decyzja w przyszłym tygodniu"