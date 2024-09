Co łatwiej powiedzieć?

A jeśli ktoś śmie się do niej zbliżyć – w tym wypadku Papież – również traci prawo do tolerancji i do niego również można odnosić się z nienawiścią bez obaw i zahamowań”. Tak o Bractwie św. Piusa X, odwołując się do ludzkich uczuć, pisał do biskupów całego świata Benedykt XVI, 15 lat temu.

Przypomniało mi się to, gdy dowiedziałem się o komunikacie abp. Adriana Galbasa o tym, że Msza św. w kaplicach Bractwa „sprawowana jest ważnie, ale niegodziwie”. Pierwsze uczucie, gdy słyszę takie sformułowania, to ogłuszający ból. Przecież użyty w tym komunikacie przysłówek oznacza – jak jasno stwierdza „Słownik języka polskiego” PWN (wyd. 1979) – „nikczemnie, podle, nieuczciwie, bardzo źle”. Przerażające.