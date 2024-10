Zielona Góra. Ratujmy świat z Maryją – Różaniec 24h

11 października br. w Zielonej Górze u franciszkanów odbędzie się akcja modlitewna "Ratujmy świat z Maryją – Różaniec 24h". Jest to inicjatywa oddolna, którą zaproponował jeden z mieszkańców Zielonej Góry Marcin Rochmiński, przy współpracy z Marcinem Słomą oraz Dariuszem Stemplewskim.

"Ratujmy świat z Maryją – Różaniec 24h"

Na zorganizowanie całodobowej modlitwy różańcowej zgodził się proboszcz parafii, w której posługują franciszkanie, o. Bronisław Staworowski, a także biskup zielonogórsko–gorzowski Tadeusz Lityński. Biskup objłął wydarzenie swoim patronatem i zadeklarował, że sam weźmie udział w modlitwie.

– Chcemy bardzo mocno odpowiedzieć na wezwanie Matki Bożej z Fatimy, która wzywa do nawrócenia, pokuty i modlitwy oraz codziennego odmawiana różańca – zachęcił Dariusz Stemplewski z Fundacji "Być Znakiem". Akcja modlitewna rozpocznie się Mszą św 11 października o godz. 8 i zakończy 12 października również Mszą św. o godz. 18. W wydarzeniu mogą wziąć udział duchowni i świeccy, wspólnoty, osoby samotne i całe rodziny. Wystarczy zadzwonić na nr. tel. 883 150 965 i zapisać się na konkretną godzinę, tak by przez całą dobę trwała nieustanna modlitwa różańcowa. Organizatorzy zapewniają, że każdy może przyjść w dowolnym czasie i również pomodlić się we wspólnej intencji.

– Zapraszamy do udziału nie tylko mieszkańców tutejszej parafii, ale całego miasta i okolic. W ten sposób w realny sposób chcemy włączyć do walki o nawrócenie w naszym narodzie. Chcemy modlić się o pokój w Zielonej Górze, o pokój w Polsce i na świecie, które ostatnio doświadczamy w ogromnym deficycie. Chcemy modlić się o pokój w naszych rodzinach – wskazał organizator.

