Imię nowego papieża? Oto najczęstsze wybory

Nowy papież będzie mógł wybrać jedno spośród 83 imion, lub – jak jego poprzednik Franciszek – zdecydować się na imię wcześniej nie używane.

Te imiona wybierali poprzedni papieże

Jan: to imię nosiło 23 papieży, ale w rzeczywistości było ich mniej. Jana XX. nie było; w średniowieczu wystąpił błąd w liczeniu. Istniało także dwóch antypapieży o tym imieniu. Ostatnim noszącym to imię był bardzo popularny Jan XXIII. (1958-1963). Zwołał Sobór Watykański II, który zainicjował ważne reformy w Kościele.

Grzegorz: 16 papieży. Ostatnim papieżem o tym imieniu był bł. Grzegorz XVI zmarły w czerwcu 1846 r. Grzegorz XVI był też ostatnim zakonnikiem (kameduła), który został papieżem do czasu wyboru Franciszka w 2013 r.

Benedykt: 16 papieży. Dotychczas ostatnim był Benedykt XVI (2005-2013), jeszcze przed wyborem znany jako wybitny teolog i intelektualista.

Bonifacy: 9 papieży. Imię to nie było używane od ponad 600 lat, od czasów Bonifacego IX., który zmarł w 1404 roku. W rzeczywistości było tylko ośmiu Bonifacego, ponieważ jeden z nich, Bonifacy VII, został później uznany za antypapieża.

Innocenty: nosiło to imię 13 papieży. Jako pierwszy św. Innocenty I, który kierował Kościołem w latach 401-417 i rozstrzygnął sprawy związane z dyscypliną kościelną i liturgią. Za najpotężniejszego uważany jest Innocenty III, jeden z najważniejszych papieży średniowiecza. Ostatnim o tym imieniu był zmarły 301 lat temu, w marcu 1724 Innocenty XII.

Klemens:14 papieży. Imię oznacza „łagodny”. Pierwszy z nich Klemens Rzymski kierował Kościołem od ok. 91–101, święty Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej. Według tradycji męczennik. Zaliczany do ojców Kościoła. Ostatnim papieżem o tym imieniu był Klemens XIV zmarły we wrześniu 1774 r., przed 250 laty.

Leon: również 13 papieży o tym imieniu – wśród nich Leon Wielki, (440-461), który jako jeden z tylko dwóch papieży przyjął ten szczególny przydomek. Drugim z nich był Leon XIII (1878-1903), który wprowadził papiestwo w XX wiek i podjął między innymi kwestię robotniczą.

Pius: 12 papieży. Imię to było szczególnie popularne w XIX i na początku XX wieku. Bł. Pius IX (1846-1878) zwołał Sobór Watykański I, który określił dogmat o nieomylności papieża. Pius XII (1939-1958), świadomy niebezpieczeństw ideologii komunistycznej i narodowosocjalistycznej padł po swej śmierci ofiarą oczerniania.

Stefan: 9 papieży. Ostatni o tym imieniu, Stefan IX., zmarł w 1058; od tego czasu imię to się nie powtórzyło.

Urban: 8 papieży. To imię również nie jest używane od prawie 400 lat, od roku 1644.

Pierwsze podwójne imię

Jan Paweł I wybrany w 1978 r. był pierwszym, który przyjął podwójne imię, świadomie nawiązując do tradycji swoich dwóch bezpośrednich poprzedników: papieży Pawła VI. i Jana XXIII. Jego następca, Jan Paweł II (1978-2005), stał się później jednym z najważniejszych papieży w historii. Jego pontyfikat trwał 26 lat, 5 miesięcy i 17 dni był trzecim co do długości w historii Kościoła.

W 2013 roku Franciszek został pierwszym papieżem od ponad 1000 lat, który wybrał imię nigdy wcześniej nie wybierane. Programowo nawiązywał do tradycji popularnego „świętego biedaczyny” Franciszka z Asyżu (1181/82-1226).

