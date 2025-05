"Pomagał zmuszonym do prostytucji". Nieznany fakt o papieżu

Wraz z Rodziną Wincentyńską i Caritas komisja otworzyła ośrodek św. Wincentego a Paulo na peryferiach Chiclayo, w którym pomoc i tymczasowe miejsce zamieszkania znalazło ponad 5 tys. imigrantów. Komisja zajęła się także migrantkami zmuszonymi do prostytucji, wyrywając je z barów i burdeli, dając możliwość innej pracy, pomagając w uregulowaniu pobytu w Peru, leczeniu chorób i wspierając w opiece nad dziećmi. Bp Prevost prowadził dla nich rekolekcje, na które kobiety te chętnie przychodziły, odprawiał dla nich Msze i słuchał ich spowiedzi.

Pomoc od "Ojca Roberta"

O tej mało znanej poza diecezją Chiclayo działalności przyszłego papieża napisała argentyńska gazeta "La Nación". Jej dziennikarka María Nöllmann rozmawiała z 52-letnią Silvią Teodolindą Vázquez, która z "Ojcem Robertem", jak go nazywa, przez pięć lat pomagała prostytutkom.

"W dniu, w którym spotkałam Ojca Roberta, powiedział mi coś pięknego. Było to na roboczym spotkaniu. Kiedy się skończyło, podszedł do mnie i swoim ciepłym tonem powiedział mi: «Silvia, rozumiem, że ta działalność może być dla ciebie bardzo trudna z powodu tego, przez co przeszłaś jako młoda kobieta. Jestem ci niezmiernie wdzięczny za wszystko, co robisz dla tych dziewczyn i ci błogosławię». Odczułam wielkie wzruszenie" – opowiada Silvia, która sama była ofiarą handlu ludźmi. Pierwszy raz została wykorzystana seksualnie w wieku 11 lat przez sąsiada, który następnie zmusił ją do wyjazdu do Limy, a później do Piury, Trujillo i Olmos, gdzie przez lata była wykorzystywana seksualnie w barach i burdelach.

"Odebrano mi dokumenty. Zmuszano do dzwonienia do rodziny, żeby powiedzieć, że wszystko u mnie dobrze, że pracuję jako sprzątaczka w czyimś domu, ale to było kłamstwo. Nie mogłam odejść, bo mówiono mi, że gdybym odeszła, zabiją moją matkę. Kiedy urodziłam córkę, zaczęli mówić, że także ją zabiją. Żyłam w strachu" – relacjonuje kobieta. W wieku 22 lat spotkała zakonnicę z Limy, która dowiedziawszy się, że rozmawia z prostytutką, poprosiła ją o adres baru, w którym pracuje. "Nigdy nie pomyślałam, że przyjdzie. Wielkie było moje zaskoczenie, gdy zobaczyłam ją wchodzącą do baru, ubraną w swój habit. Powiedziała mi: «Córko, my, siostry adoratorki mamy w Chiclayo dom, w którym uczymy prostytutki różnych zawodów». Długo zajęło mi, żeby przestać się bać. Ale to zrobiłam. Ocaliła mnie i jestem jej za to dozgonnie wdzięczna" – mówi Silvia. Dostała od sióstr ubrania dla swoich dzieci, pracę i pomoc w budowie domu. "Jestem im dozgonnie wdzięczna, dzięki nim udało mi się żyć dalej i stać się tą osobą, jaką dzisiaj jestem. Były moimi drugimi matkami" – wyznaje Vázquez.

"Był dla nas ojczulkiem"

Przez 15 lat pracowała z siostrami adoratorkami, pomagając prostytutkom. W 2017 roku bp Prevost poprosił je o włączenie się w prace diecezjalnej komisji ds. handlu ludźmi, którą dopiero co stworzył. "Wszystko z nim koordynowaliśmy. Przychodził i rozmawialiśmy z nim. Był wtedy dla nas «padrecito», ojczulkiem" – wspomina Silvia. Podkreśla, że od czasu stworzenia komisji co najmniej 30 ich podopiecznym udało się wyzwolić z niewoli seksualnej i zmienić swoje życie. Dwie otworzyły salon piękności, tuż obok jej domu.

Komisja nie przestała działać, gdy bp Prevost otrzymał nominację na prefekta Dykasterii ds. Biskupów w 2023 roku. "Cały czas pracujemy. Tworzymy warsztaty szkoleniowe. Chcielibyśmy dać dziewczętom swobodę wyboru innych rodzajów pracy, aby w końcu były wolne" – tłumaczy Vázquez, wyznając, że kiedy dowiedziała się o tym, że "Ojciec Robert" został papieżem, popłakała się z radości.

Czytaj też:

Leon XIV zwrócił się do Polaków. Pierwsze takie słowa papieżaCzytaj też:

Trump spotkał się z bratem Leona XIV. "Jestem zwolennikiem MAGA"